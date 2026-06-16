Ayyoub Bouaddi, le choix du cœur qui change la donne pour le Maroc

Ayyoub Bouaddi n’a pas seulement réussi son entrée dans la Coupe du monde 2026. À 18 ans, le milieu de terrain du LOSC s’est déjà imposé comme l’un des symboles de la nouvelle génération marocaine après sa prestation remarquée face au Brésil (1-1), confirmant les immenses attentes placées en lui.

Longtemps convoité par la France, le joueur né à Senlis de parents marocains représentait l’un des dossiers les plus suivis des deux côtés de la Méditerranée. Formé à Lille, où il a battu plusieurs records de précocité en devenant professionnel à seulement 16 ans, Bouaddi avait également gravi toutes les étapes au sein des sélections de jeunes françaises, des U16 aux Espoirs.

Alors que beaucoup imaginaient le voir poursuivre son parcours avec les Bleus, plusieurs discussions ont eu lieu ces derniers mois autour de son avenir international. Selon les révélations du journaliste Daniel Riolo sur RMC, Zinédine Zidane, annoncé comme le favori pour succéder à Didier Deschamps après le Mondial, aurait directement échangé avec le jeune milieu.

D’après Riolo, l’ancien champion du monde lui aurait exprimé son intérêt sans lui garantir une place en équipe de France. Un discours jugé transparent mais qui n’a visiblement pas suffi à convaincre le joueur d’attendre une éventuelle opportunité avec les Bleus.

Le choix final est intervenu en mai, quelques semaines avant le début de la compétition. Bouaddi a alors décidé de rejoindre officiellement les Lions de l’Atlas, offrant au Maroc l’un des plus grands espoirs du football européen à son poste.

Dans son message annonçant sa décision, le joueur avait insisté sur son attachement à ses deux pays. Fier de ses racines marocaines tout autant que de son parcours sous le maillot français chez les jeunes, il avait expliqué vouloir vivre son premier Mondial avec le Maroc, tout en conservant une profonde reconnaissance envers la France.

Pour la sélection marocaine, cette décision dépasse largement le cadre d’un simple choix sportif. Elle illustre l’attractivité croissante des Lions de l’Atlas depuis leur progression parmi les grandes nations du football mondial. Après l’épopée historique du Mondial 2022 et les performances régulières de ces dernières années, le Maroc attire désormais certains des talents les plus prometteurs issus de sa diaspora.