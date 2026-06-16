Coupe du monde 2026 : New York devient une vitrine géante pour la destination Maroc

La dynamique créée par la Coupe du monde 2026 dépasse largement le cadre sportif. Pour le Maroc, l’événement constitue aussi une opportunité stratégique de renforcer son image auprès d’un public international de plusieurs centaines de millions de personnes.

À New York, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a déployé une campagne de visibilité ambitieuse destinée à associer l’élan suscité par les Lions de l’Atlas à l’attractivité touristique du Royaume. L’objectif est clair : transformer l’attention mondiale portée au football en un levier durable de promotion pour la destination Maroc.

Dans l’un des espaces urbains les plus fréquentés de la planète, les couleurs du Royaume s’affichent désormais sur les écrans géants de Times Square. Ce choix n’est pas anodin. Chaque jour, ce carrefour emblématique accueille des centaines de milliers de passants et bénéficie d’une exposition médiatique mondiale, offrant au Maroc une visibilité exceptionnelle auprès de voyageurs potentiels venus des cinq continents.

L’opération ne se limite pas à l’affichage publicitaire. L’ONMT a également misé sur des animations immersives inspirées de la culture marocaine contemporaine. Des performances artistiques mêlant traditions nationales et expressions urbaines modernes ont été conçues pour attirer l’attention des habitants, touristes et créateurs de contenus présents dans la métropole américaine.

Cette stratégie repose sur une logique de communication expérientielle. Au-delà du simple message promotionnel, il s’agit de faire vivre une expérience marocaine capable de générer des contenus spontanés sur les réseaux sociaux et d’élargir la portée de la campagne bien au-delà des frontières de New York.

Le dispositif s’étend également aux célèbres taxis jaunes de la ville. Habillés aux couleurs du Maroc, ils sillonnent les principaux quartiers de Manhattan, Brooklyn et Queens, transformant l’espace urbain en support de communication permanent. Cette présence mobile permet à la marque touristique marocaine d’accompagner le quotidien des New-Yorkais tout en touchant les millions de visiteurs qui découvrent la ville chaque année.

L’initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à capitaliser sur la notoriété acquise par le football marocain ces dernières années. Les performances des Lions de l’Atlas ont contribué à accroître la visibilité internationale du Royaume, créant une opportunité rare pour promouvoir simultanément le tourisme, la culture et l’image du pays.

À travers cette campagne, le Maroc cherche ainsi à convertir l’émotion sportive en intérêt touristique concret. Alors que le Royaume se prépare à accueillir de grands rendez-vous footballistiques internationaux dans les prochaines années, cette présence remarquée à New York confirme sa volonté de s’imposer comme une destination mondiale où sport, culture et hospitalité constituent désormais les piliers d’une même stratégie d’influence.