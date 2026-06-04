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Marrakech se hisse parmi les 15 grandes capitales culturelles mondiales

Par Rédaction

Longtemps célébrée pour son patrimoine, son architecture et son attractivité touristique, Marrakech renforce désormais son statut de destination culturelle de premier plan. La ville ocre figure à la 12ᵉ place du classement 2026 des meilleures villes du monde pour l’art et la culture établi par le magazine britannique Time Out, une reconnaissance qui la place devant plusieurs métropoles internationales réputées pour leur scène artistique.

Pour élaborer ce classement, plus de 24.000 habitants répartis dans plus de 150 villes ont été consultés afin d’évaluer la richesse et l’accessibilité de l’offre culturelle locale. Les résultats ont ensuite été complétés par l’avis d’un panel composé de journalistes, d’éditeurs et de spécialistes du secteur culturel.

Selon Time Out, Marrakech se distingue par sa capacité à absorber des influences venues du monde entier tout en les réinterprétant à travers une identité profondément marocaine. Cette dynamique a favorisé l’émergence d’un écosystème artistique où patrimoine, création contemporaine et initiatives culturelles innovantes cohabitent harmonieusement.

Parmi les références citées figurent notamment la foire d’art contemporain africain 1-54 Contemporary African Art Fair, devenue un rendez-vous incontournable du calendrier culturel africain, ainsi que plusieurs institutions et espaces d’exposition reconnus tels que MACAAL, Comptoir des Mines ou encore Loft Art Gallery.

La richesse culturelle de Marrakech dépasse toutefois les arts visuels. La ville est également saluée pour son offre musicale, ses lieux hybrides, ses ateliers d’artistes et ses établissements où la création occupe une place centrale. Des adresses comme El Fenn ou Dar des Arts participent à cette effervescence qui attire chaque année créateurs, collectionneurs et passionnés venus des quatre coins du monde.

Le classement met aussi en avant plusieurs institutions majeures du paysage culturel marocain, dont le Musée Yves Saint Laurent Marrakech, le Théâtre Meydene et le Festival International du Film de Marrakech, qui contribuent au rayonnement international de la ville.

Les données recueillies par Time Out montrent que 63 % des habitants interrogés considèrent la scène artistique et culturelle de Marrakech comme « bonne » ou « exceptionnelle », tandis que 64 % jugent son accès financièrement abordable. Les concerts et les musées figurent parmi les principaux atouts soulignés par les répondants.

Dominé par Londres, Paris et New York, le classement confirme la montée en puissance de Marrakech sur la scène culturelle internationale. La ville apparaît comme l’unique représentante du Maroc dans cette sélection mondiale, illustrant l’influence croissante du Royaume dans les secteurs de la culture, de la création et des industries artistiques.

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