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Maroc-UE : 3,7 milliards de dirhams pour renforcer la politique nationale de l’eau

Par Rédaction

Face à l’aggravation du stress hydrique et aux effets croissants du changement climatique, le Maroc franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de sécurisation des ressources en eau. Un programme d’appui de 348 millions d’euros, soit près de 3,7 milliards de dirhams, a été lancé à Rabat avec le soutien de l’Union européenne, de l’Allemagne, de la France et de l’Italie.

Cette initiative repose sur une approche coordonnée entre plusieurs partenaires européens. Elle comprend une contribution de 48 millions d’euros sous forme de subventions de l’Union européenne, complétée par trois prêts concessionnels de 100 millions d’euros accordés respectivement par l’Agence française de développement (AFD), la banque allemande KfW et l’institution italienne Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Le programme vise à accompagner la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau à travers plusieurs axes stratégiques. Les efforts porteront notamment sur l’amélioration de la connaissance des ressources hydriques, le renforcement de la gestion des sécheresses et des inondations, la protection de la qualité des eaux et de la biodiversité ainsi que la préservation des nappes souterraines.

Lors de la cérémonie de lancement, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a souligné que la gestion de l’eau constitue un enjeu majeur de souveraineté nationale. Il a rappelé que le Royaume poursuit depuis plusieurs années une transformation profonde de son modèle hydrique afin d’anticiper les conséquences des changements climatiques et de garantir la sécurité en eau des générations futures.

Ce nouveau programme s’inscrit dans le cadre du Partenariat Vert Maroc-UE signé en 2022 ainsi que du Pacte pour la Méditerranée adopté en 2025. Il vient également renforcer les objectifs du Plan national de l’eau et du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, considérés comme les principaux leviers de la stratégie hydrique du Royaume.

Les représentants européens ont salué un projet destiné à apporter des solutions concrètes et durables aux défis liés à l’eau dans l’espace méditerranéen. Dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources et la multiplication des épisodes de sécheresse, ce partenariat illustre la volonté commune du Maroc et de ses partenaires européens de renforcer la résilience climatique et la gestion durable de l’une des ressources les plus stratégiques pour l’avenir du Royaume.

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