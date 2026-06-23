Maroc-Haïti : les Lions peaufinent leur stratégie

À l’approche de leur dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, les Lions de l’Atlas poursuivent leur préparation avec une concentration maximale. Réunis dans le New Jersey, les hommes de Mohamed Ouahbi multiplient les séances tactiques avant leur confrontation face à Haïti prévue le 24 juin à Atlanta.

Le staff technique a pu compter sur un groupe au complet lors du dernier entraînement. Aucun joueur n’a manqué à l’appel, permettant à l’encadrement de travailler dans les meilleures conditions à quelques jours d’un rendez-vous déterminant pour la qualification aux seizièmes de finale.

Les exercices ont principalement porté sur les automatismes collectifs, les transitions rapides et la circulation du ballon. L’objectif est de corriger les derniers détails et d’optimiser les mécanismes de jeu avant une rencontre qui pourrait ouvrir les portes du tour suivant.

L’ambiance observée durant la séance reflète la confiance qui règne au sein du groupe marocain. Les joueurs affichent une grande sérénité après leurs deux premières sorties dans la compétition. Le nul obtenu face au Brésil (1-1), suivi d’une victoire contre l’Écosse (1-0), a renforcé les ambitions des Lions de l’Atlas dans ce Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le capitaine Achraf Hakimi apparaît comme l’un des leaders de cette sélection qui cherche à confirmer sa montée en puissance sur la scène internationale. Autour de lui, plusieurs cadres apportent leur expérience tandis que les plus jeunes tentent de saisir l’opportunité de briller dans la plus prestigieuse des compétitions.

Face à Haïti, le Maroc abordera la rencontre avec le statut de favori. Toutefois, le staff technique reste prudent et insiste sur la nécessité de conserver la même rigueur que lors des précédents matchs. Dans une Coupe du monde, chaque détail peut faire basculer une qualification.

Une victoire permettrait aux Lions de l’Atlas de sécuriser leur place parmi les meilleures équipes du tournoi et d’aborder la phase à élimination directe avec davantage de confiance. Les supporters marocains espèrent désormais voir leur sélection poursuivre sur sa dynamique et confirmer les promesses affichées depuis le début de la compétition.