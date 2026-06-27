Maroc – Pays-Bas en direct : horaire, diffusion TV et ce qu’il faut savoir avant le choc

Les Lions de l’Atlas s’apprêtent à franchir une nouvelle étape de leur parcours au Mondial 2026. Après une phase de groupes convaincante, la sélection marocaine retrouvera les Pays-Bas en seizièmes de finale avec l’ambition de poursuivre son aventure et de confirmer les progrès affichés depuis le début du tournoi.

Invaincu après trois rencontres, le Maroc a construit sa qualification grâce à des prestations solides face à des adversaires relevés. Le match nul décroché contre le Brésil, la victoire face à l’Écosse puis le succès offensif contre Haïti ont permis aux hommes de Mohamed Ouahbi de terminer cette première phase avec confiance et de se hisser parmi les équipes les plus en vue de la compétition.

Cette confrontation face aux Pays-Bas constitue désormais un véritable test pour les Lions de l’Atlas. Si le secteur offensif a montré de belles promesses, le staff marocain cherchera également à renforcer la solidité défensive afin d’aborder les matches à élimination directe avec davantage de maîtrise.

La rencontre entre le Maroc et les Pays-Bas est programmée dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 juin, avec un coup d’envoi fixé à 02h00 (heure du Maroc), au stade de Monterrey, au Mexique.

Les supporters marocains pourront suivre cette affiche en direct sur Arryadia TNT, Al Aoula TNT ainsi que sur beIN Sports MAX 2, qui assureront la retransmission de ce rendez-vous très attendu.

Une qualification pour les huitièmes de finale permettrait au Maroc de poursuivre son parcours dans cette Coupe du monde 2026 et de confirmer son statut parmi les sélections capables de rivaliser avec les meilleures nations du football mondial.