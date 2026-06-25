BlaBlaCar arrive au Maroc avec une plateforme dédiée au covoiturage interurbain

Le marché marocain de la mobilité accueille un nouvel acteur. BlaBlaCar lance officiellement sa plateforme de covoiturage au Maroc, avec l’ambition de proposer une alternative économique pour les déplacements entre les principales villes du Royaume. Cette implantation marque également l’entrée de l’entreprise en Afrique du Nord et porte sa présence à 41 pays.

Le service met en relation des conducteurs disposant de places libres avec des voyageurs effectuant le même trajet. Les utilisateurs partagent ainsi les frais de carburant et de péage, sans que le conducteur ne réalise de bénéfice. Le montant demandé est calculé automatiquement en fonction de la distance parcourue et des coûts locaux du transport.

BlaBlaCar cible en priorité les grands axes reliant Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger ou encore Fès, où la demande de déplacements interurbains est particulièrement élevée. La plateforme entend répondre aux besoins des voyageurs à la recherche d’une solution plus flexible, notamment pour les horaires ou les destinations moins bien desservis par les transports publics.

Ce lancement intervient dans un contexte où les dépenses de transport pèsent de plus en plus sur le budget des ménages marocains. En parallèle, le Royaume poursuit le développement de ses infrastructures avec un vaste programme d’extension du réseau ferroviaire visant à desservir 43 villes et à couvrir 87 % de la population d’ici 2040. Le covoiturage vient ainsi compléter l’offre de mobilité existante.

Selon l’entreprise, chaque trajet réalisé via BlaBlaCar transporte en moyenne 2,1 passagers. Ce modèle permet aux conducteurs de compenser une part importante de leurs frais de déplacement tout en réduisant le nombre de véhicules circulant sur les principaux axes routiers. Entre mars et mai 2026, plus de 600 000 nouveaux conducteurs ont rejoint la plateforme dans le monde, illustrant l’essor de ce mode de transport collaboratif.

L’utilisation du service repose sur un fonctionnement simple. Les conducteurs publient leur trajet via l’application ou le site internet, les passagers réservent une place correspondant à leur destination, puis le voyage est effectué avec un partage des frais défini à l’avance.