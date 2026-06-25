Le Maroc met fin au GMT+1 permanent et rétablit l’heure légale dès septembre

Le Maroc changera officiellement de régime horaire à partir de la fin de l’été 2026. Le gouvernement a décidé de revenir à l’heure légale (GMT), mettant ainsi un terme au maintien du GMT+1 instauré de manière permanente depuis 2018. Cette décision a été annoncée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, à l’issue du Conseil de gouvernement.

Ce changement se traduira par un recul de l’horloge de 60 minutes à 2 heures du matin, le dimanche 20 septembre 2026. À compter de cette date, le Royaume adoptera de nouveau le fuseau horaire correspondant au temps moyen de Greenwich (GMT), conformément au projet de décret n° 2.26.530 validé par l’Exécutif.

Selon le gouvernement, cette évolution intervient après plusieurs années de débats autour de l’heure légale au Maroc. Les autorités expliquent avoir pris en considération les nombreuses remarques exprimées par les citoyens, qui estimaient que le maintien du GMT+1 tout au long de l’année compliquait l’organisation de la vie quotidienne, notamment pour les familles, les élèves et les travailleurs.

Le nouveau texte abroge également le décret n° 2.18.855, adopté en octobre 2018, qui avait instauré l’ajout permanent d’une heure à l’heure légale du Royaume. Cette réforme marque donc un changement important dans la politique horaire du Maroc après près de huit années d’application du GMT+1.