Maroc : la chaleur s’intensifie avec un pic attendu la semaine prochaine

Le Maroc entre dans une nouvelle phase de fortes chaleurs qui devrait se prolonger jusqu’à la semaine prochaine. Plusieurs régions du Royaume enregistrent déjà des températures largement supérieures aux normales saisonnières, avec des maximales pouvant atteindre 46 °C dans certaines zones.

Cette hausse des températures s’explique par l’installation d’une dépression thermique saharienne favorisant la remontée des vents chauds et secs de Chergui. Ce phénomène pousse les masses d’air brûlantes vers le centre et le nord du pays, provoquant une extension progressive de la chaleur à une grande partie du territoire.

Les provinces de l’Oriental, du Sud-Est, les plaines du Nord et du Centre, le Saïss, Oulmès ainsi que l’intérieur du Souss figurent parmi les secteurs les plus exposés. Dans ces régions, les températures maximales oscilleront entre 40 et 46 °C, tandis que le reste du Royaume connaîtra des valeurs comprises entre 33 et 40 °C.

Même les villes proches de l’Atlantique subissent cette vague exceptionnelle. L’effet rafraîchissant habituellement apporté par l’océan s’est temporairement affaibli, permettant à la chaleur de gagner des zones côtières rarement confrontées à de telles températures.

En parallèle, les reliefs du Haut et du Moyen Atlas resteront sous l’influence d’une instabilité atmosphérique. Durant les après-midi et les soirées, des averses orageuses localisées pourraient se développer, accompagnées par endroits de rafales de vent, de grêle et d’une activité électrique soutenue. Ces cellules orageuses pourraient également concerner les régions voisines ainsi que le nord-est des provinces sahariennes.

Les prévisions indiquent que cet épisode caniculaire se maintiendra durant tout le week-end avant de s’accentuer encore entre lundi et jeudi. Les météorologues anticipent un pic de chaleur en milieu de semaine prochaine, avant une baisse progressive des températures.

Face à ces conditions, les autorités recommandent d’éviter les activités en plein air pendant les heures les plus chaudes, de s’hydrater régulièrement et de rester particulièrement vigilant dans les zones montagneuses où les orages peuvent évoluer rapidement.