Mondial 2026 : la Suisse met fin au parcours de l’Algérie

La Suisse poursuit son parcours au Mondial 2026 en validant son billet pour les huitièmes de finale grâce à une victoire convaincante (2-0) face à l’Algérie, jeudi à Vancouver.

Les Suisses ont rapidement pris l’avantage en imposant leur rythme dès les premières minutes. Breel Embolo a ouvert le score à la 10e minute, concluant une action collective parfaitement construite qui a mis en difficulté la défense algérienne.

Au retour des vestiaires, Dan Ndoye n’a laissé aucun suspense en inscrivant le deuxième but dès la 46e minute. Cette réalisation a permis à la Nati de gérer sereinement la suite de la rencontre et de conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Après une deuxième défaite consécutive dans la compétition, l’Algérie voit son aventure mondiale prendre fin, sans avoir réussi à inverser la dynamique après son revers inaugural contre l’Argentine.

Grâce à cette qualification, la Suisse accède aux huitièmes de finale où elle affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Ghana et la Colombie. Les Helvètes tenteront de poursuivre leur belle campagne avec une place en quarts de finale en ligne de mire.