Definity renforce son conseil avec Silvia Montefiore

La société canadienne Definity Financial Corporation poursuit le renforcement de sa gouvernance en annonçant l’arrivée de Silvia Montefiore au sein de son conseil d’administration. Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de croissance du groupe, l’un des principaux assureurs de dommages au Canada.

Ancienne cheffe de l’exploitation de KPMG Canada, Silvia Montefiore apporte une solide expérience en gestion, en audit et en transformation des entreprises. Au cours de sa carrière, elle a notamment piloté d’importants projets de modernisation axés sur la numérisation des processus et l’intégration de solutions d’intelligence artificielle, contribuant à la croissance des performances de l’organisation.

Titulaire d’un diplôme en commerce de l’Université de Toronto et des titres de FCPA et CPA, elle s’est également distinguée par son engagement dans le domaine de la gouvernance ainsi que par plusieurs récompenses saluant son leadership professionnel et communautaire.

Pour Definity, cette arrivée représente un atout dans une période marquée par l’évolution du secteur de l’assurance, où l’innovation technologique, la transformation numérique et l’amélioration de l’expérience client deviennent des priorités stratégiques.

Le président du conseil d’administration, Dan Fortin, estime que l’expertise financière et opérationnelle de Silvia Montefiore contribuera à accompagner les prochaines étapes du développement de l’entreprise et à soutenir son ambition de consolider sa position parmi les leaders du marché canadien.

Présente à travers l’ensemble du Canada, Definity gère un portefeuille diversifié couvrant l’assurance des particuliers et des entreprises. Le groupe poursuit ses investissements afin de renforcer son offre de services, d’accélérer sa transformation numérique et de répondre aux nouvelles attentes du marché de l’assurance.