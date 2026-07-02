Québec confie davantage de pouvoirs à Saguenay

Le gouvernement du Québec a annoncé le transfert d’une partie de la gestion du site patrimonial d’Arvida à la Ville de Saguenay. Cette décision vise à simplifier les démarches administratives des citoyens tout en accordant davantage d’autonomie à la municipalité pour préserver ce quartier historique.

À travers cette délégation, la Ville pourra désormais autoriser plusieurs types de travaux, notamment la rénovation des façades, l’installation d’enseignes ainsi que certains aménagements extérieurs. Les interventions majeures, comme les démolitions ou les nouvelles constructions, continueront toutefois d’être supervisées par le ministère de la Culture et des Communications.

Les autorités québécoises estiment que Saguenay possède aujourd’hui toute l’expertise nécessaire pour assurer cette mission. Depuis la reconnaissance officielle du site patrimonial en 2018, la municipalité a renforcé ses compétences en matière de conservation et a adapté sa réglementation d’urbanisme afin de mieux protéger ce secteur emblématique.

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a salué le travail réalisé par la Ville au cours des dernières années, estimant que cette nouvelle responsabilité permettra d’offrir un service plus rapide et plus efficace aux propriétaires tout en garantissant la préservation du patrimoine.

Les responsables municipaux ont accueilli favorablement cette décision, qu’ils considèrent comme une marque de confiance du gouvernement québécois. Selon eux, cette autonomie supplémentaire facilitera la gestion quotidienne du site et soutiendra les démarches visant à renforcer le rayonnement d’Arvida, notamment dans la perspective d’une éventuelle reconnaissance par l’UNESCO.

Fondée en 1926 autour de l’industrie de l’aluminium, Arvida occupe une place particulière dans l’histoire industrielle du Québec. Son urbanisme planifié et son architecture en font l’un des ensembles patrimoniaux les plus remarquables du pays, témoignant du développement économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean au cours du XXᵉ siècle.

Cette nouvelle organisation permettra à la Ville de Saguenay de traiter directement une grande partie des demandes des citoyens, tout en maintenant la protection des éléments patrimoniaux les plus sensibles sous la responsabilité du gouvernement provincial.