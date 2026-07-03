Mondial 2026 : le Canada promet un défi intense au Maroc

Le Maroc s’apprête à disputer un huitième de finale particulièrement exigeant face au Canada, une sélection qui s’est distinguée depuis le début du Mondial 2026 par son engagement physique, son jeu offensif et sa capacité à maintenir une pression constante sur ses adversaires.

Les statistiques des dernières rencontres confirment le profil de cette équipe nord-américaine. Très active dans les couloirs, elle multiplie les centres, les frappes et les situations dangereuses grâce à un pressing agressif et une présence permanente dans la surface adverse.

Même face à des adversaires de haut niveau, le Canada conserve cette identité. Sa défaite contre la Suisse n’a pas empêché les Canadiens de produire de nombreuses occasions, tandis que leurs prestations contre le Qatar et l’Afrique du Sud ont confirmé leur capacité à dominer de longues séquences de jeu.

Pour les Lions de l’Atlas, l’objectif sera d’éviter de subir trop bas. Laisser le Canada installer son jeu reviendrait à favoriser les centres, les seconds ballons et les assauts répétés qui font sa force depuis le début du tournoi.

Le Maroc devra également exploiter les espaces laissés par les montées des latéraux canadiens. Des transitions rapides et des relances propres pourraient offrir de précieuses opportunités à des joueurs comme Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Bilal El Khannouss ou Brahim Diaz, capables d’accélérer le jeu et de faire la différence.

Le milieu Stephen Eustáquio constitue l’un des principaux moteurs du Canada. Sa qualité de distribution et sa vision du jeu permettent à son équipe d’imposer son rythme. Le priver de liberté pourrait désorganiser une partie de la construction canadienne.

Les duels seront également un élément déterminant. Le Canada pratique un football très engagé et n’hésite pas à interrompre les transitions adverses par des fautes. Les Lions de l’Atlas devront conserver leur calme et leur précision technique pour sortir efficacement du pressing.

Ce huitième de finale s’annonce comme un véritable test pour le Maroc. Face à une équipe canadienne disciplinée, intense et portée vers l’avant, les hommes de Walid Regragui devront allier solidité défensive, maîtrise collective et efficacité offensive pour poursuivre leur parcours dans cette Coupe du monde 2026.