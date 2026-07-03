Montréal : d’importantes perturbations routières attendues ce week-end

Les automobilistes circulant dans la région de Montréal devront s’attendre à un week-end particulièrement difficile. Les autorités québécoises annoncent une série de fermetures et de restrictions sur plusieurs axes majeurs entre le 3 et le 6 juillet en raison de nombreux chantiers de maintenance et de modernisation.

Parmi les secteurs les plus touchés figure le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, où plusieurs fermetures complètes sont programmées dans les deux directions. Ces interventions entraîneront la mise en place de déviations importantes et risquent de provoquer des ralentissements sur les principaux itinéraires reliant Montréal à la Rive-Sud.

Le pont Honoré-Mercier fera également l’objet de travaux durant la fin de semaine. La circulation y sera réduite avec une voie disponible dans chaque direction, une configuration susceptible d’allonger considérablement les temps de parcours, notamment aux heures de pointe.

Les usagers devront aussi composer avec plusieurs autres entraves sur le réseau métropolitain. Des fermetures sont prévues sur les rues Bridge et Wellington, tandis que des travaux se poursuivent sur différentes autoroutes, notamment les axes A-13, A-15, A-20, A-25 et A-30.

Le calendrier des événements contribuera également à compliquer les déplacements. Les célébrations de l’International des Feux Loto-Québec entraîneront la fermeture temporaire du pont Jacques-Cartier ainsi que du tunnel Ville-Marie, alors que des interventions techniques sur le Réseau express métropolitain (REM) provoqueront une ouverture tardive du service les 4 et 5 juillet.

Les autorités invitent les conducteurs à anticiper leurs déplacements, à privilégier les transports collectifs lorsque cela est possible et à consulter régulièrement les informations de circulation avant de prendre la route.

Ces différents chantiers s’inscrivent dans un vaste programme d’amélioration des infrastructures routières de la région métropolitaine, destiné à renforcer la sécurité, améliorer la fluidité du trafic et moderniser plusieurs ouvrages stratégiques du réseau québécois.