Mondial 2026 : Michael Oliver arbitrera Maroc-Canada

La FIFA a désigné l’arbitre anglais Michael Oliver pour diriger le huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Maroc et le Canada. Cette rencontre décisive se disputera le 4 juillet au stade de Houston, avec une place en quarts de finale à la clé.

Réputé pour son expérience dans les plus grandes compétitions internationales, Michael Oliver sera assisté de ses compatriotes Stuart Burt et James Mainwaring sur les lignes de touche. Le Néerlandais Danny Makkelie assurera le rôle de quatrième arbitre, tandis que Hessel Steegstra officiera comme assistant de réserve.

Cette désignation intervient à la veille d’un rendez-vous particulièrement attendu par les supporters marocains. Après un parcours convaincant depuis le début du tournoi, les Lions de l’Atlas tenteront de poursuivre leur aventure mondiale en décrochant une qualification pour les quarts de finale.

En face, le Canada abordera cette confrontation avec l’ambition de créer la surprise et de poursuivre son meilleur parcours dans l’histoire de la compétition. Les Nord-Américains ont démontré tout au long du tournoi une grande intensité physique et une forte capacité à mettre leurs adversaires sous pression.

Le coup d’envoi de cette affiche sera donné le 4 juillet à 18h00, heure marocaine. Tous les regards seront tournés vers Houston, où le Maroc espère écrire une nouvelle page de son histoire en Coupe du monde.