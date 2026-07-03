Maroc–États-Unis : une alliance stratégique tournée vers l’avenir

Les relations entre le Maroc et les États-Unis continuent de se renforcer, portées par une coopération historique qui évolue aujourd’hui vers un partenariat stratégique à multiples dimensions. C’est le principal message qui s’est dégagé de la première édition internationale du MAP Town Hall, organisée à Washington autour des perspectives de cette alliance d’exception.

Intervenant lors de cette rencontre, le politologue maroco-américain Mohamed Daâdaoui a souligné que le Royaume s’impose comme un partenaire fiable et crédible de Washington grâce à la stabilité de ses institutions, son rôle régional et sa capacité à développer des coopérations dans des secteurs stratégiques.

L’universitaire a rappelé que les liens entre Rabat et Washington remontent aux débuts de l’histoire américaine. En 1777, le Sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah fut le premier dirigeant à reconnaître l’indépendance des États-Unis. Quelques années plus tard, le Traité de paix et d’amitié signé en 1786 est devenu le plus ancien traité diplomatique américain toujours en vigueur.

Au-delà de cette dimension historique, les deux pays multiplient aujourd’hui les projets communs dans des domaines à forte valeur ajoutée. Les investissements liés aux minéraux critiques, aux nouvelles technologies, à la transition énergétique et à l’industrie figurent parmi les axes de coopération appelés à se développer dans les prochaines années.

Les échanges ont également mis en avant le rôle du Maroc comme acteur incontournable en matière de sécurité régionale et de stabilité, un positionnement qui renforce son importance dans la stratégie américaine en Afrique et au Moyen-Orient.

Les intervenants ont également rappelé que la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara illustre la solidité des relations bilatérales et confirme la volonté des deux partenaires de poursuivre une coopération fondée sur des intérêts communs et une vision partagée de l’avenir.