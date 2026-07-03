Mondial 2026 : Bono retrouve le Canada avec un passé unique

Le huitième de finale entre le Maroc et le Canada aura une dimension particulière pour Yassine Bounou. Né à Montréal avant de grandir au Maroc, le gardien des Lions de l’Atlas s’apprête à affronter le pays qui l’a vu naître avec, en ligne de mire, une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Figure incontournable de la sélection marocaine, Bono abordera cette rencontre fort de son expérience dans les grands rendez-vous. Héros de plusieurs séances de tirs au but au cours de sa carrière, il s’est encore illustré lors du tour précédent en contribuant à la qualification du Maroc face aux Pays-Bas.

Si le Canada avait tenté de l’attirer lorsqu’il n’avait pas encore disputé de match officiel avec le Maroc, le portier n’a jamais hésité sur son choix. Formé au Wydad Casablanca après son retour au Royaume durant son enfance, il a toujours affirmé que son ambition était de défendre les couleurs des Lions de l’Atlas.

Son parcours l’a ensuite conduit en Espagne, où il s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération. Après des passages à l’Atlético de Madrid, Saragosse et Gérone, il s’est révélé sous les couleurs du FC Séville avant de poursuivre sa carrière au plus haut niveau, accumulant les distinctions individuelles et les trophées européens.

Bono reste également associé à l’épopée historique du Maroc lors de la Coupe du monde 2022. Ses performances, notamment lors des séances de tirs au but, avaient largement contribué au parcours exceptionnel des Lions de l’Atlas jusqu’aux demi-finales, une première pour une sélection africaine.

Face au Canada, son histoire personnelle apportera une dimension supplémentaire à une rencontre déjà capitale. Au-delà de l’émotion, le gardien marocain aura une nouvelle occasion de démontrer son sang-froid et son leadership pour guider le Maroc vers un nouveau chapitre de son aventure mondiale.