Centrale Danone nomme Imad Bakkali

Centrale Danone ouvre un nouveau chapitre de son développement au Maroc avec la nomination d’Imad Bakkali au poste de Président-Directeur Général. Cette prise de fonction, effective à partir du 1er juillet 2026, intervient dans un contexte où le leader du secteur laitier poursuit sa transformation et renforce ses ambitions sur le marché marocain.

Imad Bakkali succède à Hervé Barrère, qui quitte ses fonctions après neuf années passées au sein du groupe Danone. Ce changement de gouvernance s’inscrit dans une démarche de continuité stratégique, alors que l’entreprise poursuit plusieurs projets visant à consolider sa position dans l’industrie agroalimentaire nationale.

Fort de plus de deux décennies d’expérience dans l’univers des produits de grande consommation, le nouveau dirigeant dispose d’une connaissance approfondie du marché marocain et des défis auxquels fait face le secteur. Son parcours lui a permis d’occuper plusieurs fonctions de management au sein d’entreprises internationales, développant une expertise dans la conduite du changement, la performance opérationnelle et le pilotage de la croissance.

Cette nomination intervient à un moment clé pour Centrale Danone. L’entreprise évolue dans un environnement marqué par l’évolution des habitudes de consommation, la nécessité d’améliorer la compétitivité de la filière laitière et l’importance croissante des enjeux liés à la durabilité.

Le groupe entend poursuivre ses investissements en faveur de la proximité avec les consommateurs marocains tout en renforçant son accompagnement des éleveurs partenaires. Ces derniers jouent un rôle essentiel dans l’approvisionnement et la stabilité de la chaîne de valeur laitière au Maroc.

Au cours des dernières années, Centrale Danone a multiplié les initiatives destinées à soutenir le développement de la filière nationale, notamment à travers des programmes de formation, d’accompagnement technique et d’amélioration de la productivité des exploitations agricoles.

Sous la direction d’Imad Bakkali, l’entreprise ambitionne également d’accélérer ses projets de transformation afin d’améliorer sa performance durable et de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. L’innovation, la qualité des produits et l’accessibilité de l’offre devraient rester au cœur de la stratégie du groupe.

Leader historique du marché laitier marocain, Centrale Danone demeure un acteur majeur de l’agroalimentaire national. L’arrivée d’un nouveau dirigeant marque une étape importante pour l’entreprise, qui entend poursuivre son développement tout en contribuant à la modernisation de l’ensemble de la filière laitière au Maroc.