L’IA s’invite dans le portefeuille des Canadiens

L’intelligence artificielle gagne rapidement du terrain dans les habitudes financières des Canadiens. Utilisée pour suivre les dépenses, établir des budgets ou obtenir des réponses instantanées à des questions bancaires, elle s’impose progressivement comme un outil du quotidien. Pourtant, lorsqu’il s’agit de décisions importantes touchant l’avenir financier, la confiance demeure largement accordée aux conseillers humains et aux proches.

C’est ce qui ressort d’une récente étude menée auprès de plus de 2 500 Canadiens. Les résultats montrent que plus de la moitié des répondants sont favorables à l’utilisation de l’intelligence artificielle pour surveiller leurs dépenses ou calculer leur cote de crédit. Un Canadien sur deux se dit également prêt à utiliser cette technologie pour planifier son budget.

Les usages les plus populaires concernent les tâches simples et répétitives. De nombreux consommateurs apprécient la rapidité de l’IA pour consulter le solde d’un compte, obtenir des renseignements sur les frais bancaires ou encore résoudre des problèmes liés à l’accès aux services en ligne. La simplicité d’utilisation et la disponibilité immédiate figurent parmi les principaux avantages mis en avant.

L’étude révèle aussi que 41 % des participants estiment que l’intelligence artificielle peut les aider à prendre de meilleures décisions financières. Près d’un quart affirme même avoir déjà amélioré sa situation financière grâce à des outils alimentés par cette technologie.

Malgré cette progression, la confiance accordée à l’IA atteint rapidement ses limites lorsque les enjeux deviennent plus importants. Plus de sept Canadiens sur dix déclarent faire davantage confiance au jugement humain qu’aux recommandations générées par une intelligence artificielle.

Les domaines liés à la planification financière, à la retraite ou à l’obtention d’un produit financier continuent d’être perçus comme nécessitant une expertise humaine. Seuls 32 % des répondants affirment qu’ils feraient davantage confiance à l’IA qu’à leurs parents pour recevoir des conseils financiers, signe que les relations personnelles restent essentielles lorsqu’il s’agit de décisions ayant un impact durable.

La question de la confiance demeure au cœur du débat. Les principales préoccupations exprimées concernent l’exactitude des informations produites par les systèmes d’IA, la protection des données personnelles ainsi que la responsabilité en cas d’erreur. Les Canadiens réclament davantage de garanties en matière de sécurité et souhaitent que les décisions assistées par l’intelligence artificielle restent sous supervision humaine.

Cette évolution illustre une tendance mondiale qui touche également le Maroc et de nombreux autres pays. Les consommateurs se montrent ouverts à l’automatisation des services financiers du quotidien, tout en continuant de privilégier l’accompagnement humain pour les choix les plus stratégiques. L’avenir des services bancaires pourrait ainsi reposer sur un modèle hybride où intelligence artificielle et expertise humaine se complètent plutôt que de se remplacer.