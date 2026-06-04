Les Marocains restent parmi les principales communautés immigrantes au Québec

Le Québec continue de figurer parmi les destinations privilégiées des Marocains souhaitant s’installer au Canada. Selon les dernières données de l’Institut de la statistique du Québec, basées sur les chiffres du ministère québécois de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, le Maroc s’est classé au cinquième rang des pays d’origine des nouveaux immigrants admis dans la province en 2025.

Au total, 3.570 personnes nées au Maroc ont obtenu leur admission au Québec au cours de l’année, représentant 5,9 % de l’ensemble des nouveaux arrivants. Le Royaume se positionne derrière le Cameroun, la France, l’Algérie et la Tunisie, tout en conservant une place importante dans le paysage migratoire québécois.

Les données cumulées sur la période 2021-2025 confirment cette tendance. Avec 14.472 immigrants admis durant ces cinq années, le Maroc occupe la sixième place des principaux pays d’origine des nouveaux résidents permanents au Québec. Les ressortissants marocains représentent ainsi près de 5 % des admissions enregistrées sur cette période.

L’analyse des statistiques met également en lumière le poids croissant de l’immigration maghrébine dans la province canadienne. En 2025, l’Algérie, la Tunisie et le Maroc figurent tous parmi les cinq principaux pays d’origine des nouveaux arrivants, illustrant l’attractivité durable du Québec auprès des populations francophones d’Afrique du Nord.

Cette dynamique s’explique notamment par la langue française, les opportunités d’emploi, l’accès aux études supérieures ainsi que la présence d’une importante communauté marocaine déjà installée dans la province. Ces facteurs continuent de faire du Québec l’une des principales portes d’entrée vers le Canada pour les ressortissants marocains.

Les chiffres témoignent également du renouvellement constant de la diaspora marocaine au Québec. Chaque année, plusieurs milliers de nouveaux arrivants rejoignent la province, contribuant à renforcer les liens humains, économiques et culturels entre le Maroc et le Canada dans un contexte où l’immigration francophone demeure un enjeu stratégique pour le développement québécois.