Xiaomi 17T Pro débarque au Maroc avec une batterie record de 7.000 mAh

Le constructeur chinois Xiaomi renforce son offensive sur le segment premium au Maroc avec le lancement du Xiaomi 17T Pro. Positionné entre le smartphone haut de gamme et le véritable flagship, ce nouveau modèle mise sur l’autonomie, la photographie mobile et les performances pour séduire les utilisateurs les plus exigeants.

Le nouveau terminal se distingue d’abord par son système photo développé en partenariat avec Leica. À l’arrière, l’appareil embarque un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif 50 mégapixels offrant un zoom optique 5x ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. À l’avant, un capteur selfie de 32 mégapixels complète l’ensemble, confirmant l’ambition photographique de ce modèle.

Côté affichage, le Xiaomi 17T Pro est équipé d’un écran AMOLED de 6,83 pouces affichant une définition de 2772 x 1280 pixels et un pic de luminosité annoncé à 3.500 nits. Sous le capot, le smartphone intègre le processeur MediaTek Dimensity 9500 gravé en 3 nanomètres, associé à Android 16 et à l’interface HyperOS 3.

Le design poursuit l’évolution esthétique adoptée par la marque ces dernières années. Le smartphone combine un châssis métallique, un dos en verre et des bordures particulièrement fines de 1,29 mm. Certifié IP68, il résiste à l’eau et à la poussière tout en conservant une finition premium. Il sera proposé en plusieurs coloris, notamment noir, bleu et violet.

L’un des principaux arguments du Xiaomi 17T Pro reste toutefois son autonomie. L’appareil embarque une batterie de 7.000 mAh, présentée comme la plus importante jamais intégrée à un smartphone Xiaomi commercialisé à l’international. Cette capacité est accompagnée d’une charge rapide filaire HyperCharge de 100 W ainsi que d’une recharge sans fil de 50 W.

Au Maroc, le Xiaomi 17T Pro est commercialisé en deux configurations. La version dotée de 12 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage est proposée à 7.390 dirhams, tandis que la déclinaison 12 Go / 512 Go est affichée à 7.990 dirhams.