Les Jardins botaniques royaux dévoilent une saison estivale riche en événements au Canada

Les Jardins botaniques royaux (Royal Botanical Gardens – RBG) préparent une saison estivale particulièrement animée avec une programmation qui mêle nature, culture, musique et expériences immersives. Situé à Burlington, en Ontario, ce site emblématique invite les visiteurs à profiter d’activités destinées à tous les publics, des sorties familiales aux événements nocturnes réservés aux adultes.

L’un des temps forts de l’été sera la série « Concerts in the Garden », qui réunira plusieurs artistes de renommée internationale dans un cadre naturel exceptionnel. Les visiteurs pourront notamment assister aux prestations de Lido Pimienta accompagnée de l’Orchestre philharmonique de Hamilton, du groupe The Barr Brothers, du collectif BADBADNOTGOOD ainsi que de Patrick Watson lors du concert de clôture prévu en septembre.

Les soirées « RBG After Dark » feront également leur retour avec une programmation dédiée aux visiteurs de 19 ans et plus. Musique, animations, expériences culinaires et cocktails thématiques seront proposés dans différents espaces des jardins, transformés pour l’occasion en lieux de rencontre et de divertissement en plein air.

Les familles pourront quant à elles découvrir « The Enchanted Garden », une expérience immersive mettant en scène des personnages fantastiques tels que fées, lutins et créatures magiques. Cette activité, prévue en juillet, proposera des ateliers et animations spécialement conçus pour les enfants.

Autre attraction majeure de la saison, l’exposition extérieure « ANCHORBALL: A Curious Art Journey » présentera dix-huit sculptures monumentales réalisées par l’artiste contemporain Ken Kelleher. Réparties dans les jardins, ces œuvres atteignant jusqu’à douze pieds de hauteur seront accompagnées d’expériences de réalité augmentée permettant aux visiteurs d’explorer un univers numérique interactif.

L’exposition prendra place au cœur de la célèbre roseraie durable de RBG, un espace de deux acres où roses et plantations complémentaires offrent un spectacle floral continu de juin à septembre.

Les Jardins botaniques royaux participeront également au programme fédéral « Canada Strong Pass » entre le 19 juin et le 7 septembre 2026. Cette initiative permettra aux jeunes de moins de 18 ans d’accéder gratuitement aux jardins pendant la journée, tandis que les visiteurs âgés de 18 à 24 ans bénéficieront d’un tarif réduit de moitié.

« Les Jardins botaniques royaux réunissent la nature, la culture et la communauté d’une manière exceptionnelle », a déclaré Stan Cho, ministre du Tourisme, de la Culture et du Jeu de l’Ontario. Selon lui, cette programmation estivale offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir la richesse naturelle de la province à travers des expériences variées et accessibles.

En 2026, les Jardins botaniques royaux célèbrent leur 85e anniversaire. L’organisme à but non lucratif assure la gestion de plus de 2 190 acres d’espaces naturels et de jardins au sein de la plus vaste zone urbaine du Canada, tout en proposant des expériences culturelles, artistiques et éducatives qui attirent chaque année des milliers de visiteurs.