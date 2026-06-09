Royal Air Maroc mobilise un Airbus Corsair sur la liaison Casablanca-Montréal

La forte affluence attendue sur les liaisons transatlantiques pousse Royal Air Maroc à renforcer temporairement ses capacités entre le Maroc et le Canada. La compagnie nationale a annoncé le recours à un Airbus A330-900neo exploité par Corsair afin d’assurer plusieurs rotations entre Casablanca et Montréal au cours du mois de juin.

Cette solution permettra de maintenir le programme de vols sur l’une des routes les plus fréquentées par les voyageurs marocains résidant à l’étranger et les passagers reliant les deux rives de l’Atlantique. Les vols concernés portent les numéros AT208 et AT209, opérés entre Casablanca et Montréal.

Selon la programmation annoncée, l’appareil sera déployé du 12 au 21 juin 2026, à l’exception des lundis et mardis. L’exploitation deviendra ensuite quotidienne du 22 au 26 juin, période marquée par une hausse saisonnière du trafic aérien entre le Maroc et le Canada.

Les horaires restent inchangés pour les passagers. Le vol AT208 quittera Casablanca à 17h20 pour une arrivée à Montréal à 19h50, tandis que le vol retour AT209 décollera de Montréal à 21h50 pour atterrir à Casablanca le lendemain à 9h30.

Le recours à un appareil loué illustre la stratégie d’adaptation mise en œuvre par Royal Air Maroc afin d’accompagner l’augmentation de la demande sur certaines destinations internationales. Cette mesure intervient à l’approche de la saison estivale, période durant laquelle les flux de voyageurs entre le Maroc et l’Amérique du Nord connaissent traditionnellement une forte progression.