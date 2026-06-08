La BCP clôt le dossier belge de sa filiale BCDM après un accord financier

La Banque Centrale Populaire (BCP) tourne la page d’un contentieux ouvert depuis plusieurs années en Belgique. Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a homologué une transaction conclue entre le groupe bancaire marocain, sa filiale Banque Chaabi du Maroc (BCDM) et le parquet fédéral belge, mettant ainsi un terme définitif aux poursuites engagées dans le cadre d’une enquête ouverte en 2018.

L’affaire concernait les activités de la succursale belge de Chaabi Bank, historiquement tournée vers l’accompagnement des Marocains résidant à l’étranger, notamment à travers des services destinés à la communauté marocaine installée en Belgique.

Selon les informations communiquées, la BCP et la BCDM se sont engagées à verser un montant total de 174,49 millions d’euros dans le cadre de cette transaction. L’homologation de l’accord par la justice belge entraîne l’extinction définitive des poursuites liées à ce dossier.

Des sources proches du dossier précisent toutefois que cette transaction ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité pénale de la part des établissements concernés. Elle s’inscrit dans le cadre d’un mécanisme juridique permettant de mettre fin à une procédure judiciaire sans jugement sur le fond.

Le groupe bancaire assure par ailleurs que cet accord n’aura aucun impact sur sa situation financière ni sur ses performances. La BCP indique conserver des niveaux de solvabilité et des ratios prudentiels conformes aux exigences réglementaires, lui permettant de poursuivre ses objectifs de développement et la mise en œuvre de son plan stratégique.

Cette issue met fin à une procédure suivie de près par le secteur bancaire, tout en apportant davantage de visibilité au groupe sur ses activités internationales et sur le développement de son réseau dédié aux Marocains du monde.