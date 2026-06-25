Crédit du Maroc nomme Mehdi Qalbi à la direction de CDM Salaf

Crédit du Maroc poursuit la consolidation de ses activités dans le financement des particuliers en confiant la direction de sa business unit CDM Salaf à Mehdi Qalbi. Cette nomination s’inscrit dans une stratégie visant à accélérer le développement du crédit à la consommation au Maroc, un segment qui continue d’afficher un fort potentiel de croissance.

À travers cette décision, la banque entend renforcer le pilotage de CDM Salaf et adapter davantage son offre aux nouvelles attentes des ménages marocains. L’objectif est de proposer des solutions de financement plus flexibles, tout en améliorant la qualité de l’accompagnement des clients dans leurs différents projets.

Le marché marocain du crédit à la consommation connaît une évolution portée par la digitalisation des services financiers, la recherche de parcours clients simplifiés et une demande croissante pour des offres personnalisées. Dans ce contexte, CDM Salaf représente un levier stratégique pour soutenir le développement commercial de Crédit du Maroc.

En prenant la tête de cette entité, Mehdi Qalbi aura pour mission d’accompagner la transformation de l’activité, de renforcer sa performance et de contribuer à l’innovation des produits destinés aux particuliers. Cette orientation traduit la volonté de Crédit du Maroc de consolider sa position sur un marché devenu de plus en plus concurrentiel.