L’IA souveraine s’installe dans les entreprises marocaines

Le Maroc accélère sa transition vers une intelligence artificielle hébergée localement. À Casablanca, la deuxième édition du TECH FEST Maroc 2026 a mis en avant des solutions permettant aux entreprises de déployer des applications d’IA tout en gardant leurs données sur le territoire national.

Organisé par OneCloud avec ai71, PNY Technologies et Oracle, l’événement a rassemblé des dirigeants ainsi que des responsables informatiques et de la cybersécurité des secteurs public et privé. Les échanges ont porté sur les conditions nécessaires pour passer des expérimentations à des applications concrètes dans les organisations.

L’un des principaux enjeux concerne la maîtrise des données sensibles. Pour les banques, les administrations et les entreprises soumises à des obligations réglementaires, le recours à une infrastructure locale peut faciliter le contrôle des informations et renforcer la sécurité des traitements.

OneCloud et ses partenaires ont présenté une offre combinant des processeurs graphiques de dernière génération hébergés au Maroc, des modèles d’intelligence artificielle accessibles sous forme de service et des plateformes capables d’exécuter des tâches complexes à travers des agents autonomes.

Cette approche vise notamment à automatiser certains processus métiers, sans nécessairement transférer les données vers des infrastructures situées à l’étranger. Elle doit également faciliter le passage des projets pilotes à une utilisation opérationnelle de l’IA.

Pour Samir Falaki, directeur général de OneCloud, l’intelligence artificielle constitue désormais un levier immédiat de compétitivité. L’entreprise entend rendre ces technologies accessibles aux organisations marocaines, avec des infrastructures locales et des outils adaptés à leurs besoins.

Yacine Zerkdi, directeur des opérations d’ai71, a pour sa part insisté sur la transformation des processus internes. Dans le secteur bancaire, par exemple, des agents d’IA pourraient analyser des dossiers de crédit sur des infrastructures installées au Maroc. Leur déploiement suppose toutefois de garantir la traçabilité des décisions et la possibilité de les auditer.

Au-delà de la technologie, la réussite de ces projets dépendra donc de la capacité des entreprises à adapter leurs méthodes de travail et à encadrer les décisions automatisées.

L’offre présentée s’appuie également sur les infrastructures de N+ONE Datacenters, société sœur de OneCloud. Elle couvre plusieurs domaines, dont le cloud privé, public et hybride, la cybersécurité, la sauvegarde des données et les outils collaboratifs.

Pour les entreprises marocaines, cette évolution ouvre de nouvelles perspectives en matière de transformation numérique. La disponibilité d’infrastructures locales pourrait notamment répondre aux besoins des secteurs qui manipulent des informations confidentielles et souhaitent renforcer leur autonomie technologique.