Change de devises : le Maroc digitalise le secteur avec la plateforme SARF

Le marché du change au Maroc franchit une nouvelle étape dans sa transformation numérique. L’Office des changes vient de mettre en service une plateforme baptisée « SARF », conçue pour moderniser la gestion des opérations de change et renforcer la traçabilité des transactions réalisées par les professionnels du secteur.

Cette nouvelle infrastructure numérique ambitionne de centraliser l’ensemble des opérations d’achat et de vente de devises dans un environnement sécurisé, permettant aux sociétés de change de traiter leurs activités en temps réel tout en répondant aux exigences réglementaires de plus en plus strictes.

Avec la croissance des flux touristiques, des voyages internationaux et des échanges économiques, la gestion des devises est devenue un enjeu majeur pour les autorités monétaires. La digitalisation du secteur vise ainsi à améliorer la fiabilité des données, réduire les risques opérationnels et renforcer la transparence du marché.

La plateforme permettra notamment aux opérateurs de suivre leurs transactions de manière instantanée, de générer automatiquement les documents nécessaires et de transmettre les informations requises aux autorités de contrôle via un système unifié. Cette centralisation devrait faciliter le traitement administratif tout en améliorant la qualité du suivi des opérations.

L’Office des changes a accompagné ce lancement par un programme national de formation destiné aux sociétés de change. Des sessions d’accompagnement, des guides pratiques et des outils pédagogiques ont été déployés afin d’assurer une transition rapide vers ce nouvel environnement numérique.

Au-delà de la simplification des procédures, SARF intègre également des mécanismes destinés à renforcer la vigilance des opérateurs en matière de conformité financière. La plateforme comprend des fonctionnalités permettant d’améliorer la détection des opérations suspectes et de soutenir les efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de modernisation engagée par l’Office des changes pour la période 2025-2029. L’objectif est de bâtir un système plus performant, capable d’accompagner l’évolution du marché tout en répondant aux standards internationaux en matière de gouvernance et de contrôle.

Pour les professionnels du secteur, cette transformation devrait permettre de gagner en efficacité et en réactivité. Pour les autorités, elle représente un outil supplémentaire de supervision et d’analyse du marché des devises. Quant aux clients, ils pourraient bénéficier à terme d’un traitement plus fluide et plus sécurisé de leurs opérations de change.