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Le dirham sous pression, l’euro franchit le seuil des 11 DH

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Le marché des changes marque une nouvelle évolution défavorable au dirham. La monnaie marocaine a poursuivi son repli face à l’euro et au dollar durant la semaine du 24 au 30 septembre 2026.

Selon les données de Bank Al-Maghrib, le dirham s’est déprécié de 0,5% face à l’euro et de 0,9% face au dollar sur cette période.

L’euro a terminé la semaine à 10,998 dirhams, contre 10,945 dirhams une semaine auparavant. Depuis le 27 août, le recul cumulé du dirham face à la monnaie européenne atteint environ 2,06%.

Le mouvement s’est encore accentué début octobre. Le 2 octobre, l’euro a dépassé le seuil symbolique des 11 dirhams pour atteindre 11,083 dirhams.

Le dollar suit également une trajectoire ascendante. Il est passé de 9,591 dirhams le 23 septembre à 9,682 dirhams le 30 septembre. Le 2 octobre, il atteignait 9,855 dirhams.

Cette progression reflète notamment le renforcement du dollar sur les marchés internationaux. Entre le 23 septembre et le 2 octobre, le billet vert a gagné environ 2,75% face au dirham.

Pour les Marocains, cette évolution peut avoir des effets différents selon la nature des opérations. Les transferts reçus depuis la zone euro peuvent générer davantage de dirhams une fois convertis.

En revanche, les importateurs doivent composer avec un renchérissement des produits facturés en euros ou en dollars. L’impact peut donc varier fortement selon les secteurs et les entreprises concernées.

Le régime de change marocain repose sur une bande de fluctuation de 5% autour d’un cours central. Ce dernier est calculé à partir d’un panier composé à 60% de l’euro et à 40% du dollar.

Bank Al-Maghrib détermine quotidiennement les limites de cette bande au début de la séance du marché des changes.

La baisse simultanée du dirham face aux deux devises ne signifie donc pas qu’une seule monnaie est responsable du mouvement. Les évolutions respectives de l’euro et du dollar sur les marchés internationaux jouent également un rôle.

Durant la période considérée, Bank Al-Maghrib n’a par ailleurs effectué aucune opération d’adjudication de devises étrangères.

Pour les particuliers comme pour les entreprises, les cours de référence restent toutefois indicatifs. Le montant réellement obtenu lors d’un change ou d’un transfert dépend du taux appliqué par l’établissement financier et des éventuelles commissions.

Les prochains chiffres publiés par Bank Al-Maghrib permettront de déterminer si cette séquence de baisse du dirham se prolonge ou si une stabilisation intervient sur le marché des changes.

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