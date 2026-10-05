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DHL mise sur le Maroc pour accompagner la nouvelle carte du commerce mondial

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Le Maroc gagne en importance dans la stratégie internationale de DHL. Le groupe allemand de transport et de logistique l’a intégré à ses marchés prioritaires dans le cadre de son programme « Geographic Tailwinds ».

Cette orientation intervient alors que les chaînes d’approvisionnement mondiales connaissent une profonde transformation. Les industriels cherchent désormais à diversifier leurs fournisseurs et à rapprocher certaines productions de leurs principaux marchés.

Dans cette nouvelle organisation, le Maroc dispose de plusieurs atouts. Sa proximité avec l’Europe, ses infrastructures logistiques et son intégration dans plusieurs chaînes industrielles renforcent son attractivité.

Le Royaume dispose notamment d’une base industrielle développée dans l’automobile, l’aéronautique et l’agroalimentaire. Ces secteurs génèrent des flux réguliers de composants, de matières premières et de produits finis.

Pour DHL, l’enjeu dépasse donc le marché marocain de la livraison express. Le groupe anticipe surtout l’évolution des besoins logistiques liés aux nouvelles implantations industrielles et à la diversification des chaînes d’approvisionnement.

Le classement du Maroc parmi les marchés prioritaires ne signifie toutefois pas l’annonce immédiate d’une nouvelle plateforme ou d’un investissement précis. Il traduit avant tout une importance accrue accordée au pays dans les choix commerciaux du groupe.

DHL dispose déjà d’une présence importante au Maroc. Le groupe y emploie plus de 400 personnes dans ses différentes activités.

DHL Express compte également neuf centres de services et 23 points de vente. Son dispositif comprend par ailleurs 147 véhicules ainsi que deux avions-cargos utilisés pour les liaisons avec le Royaume.

Présent au Maroc depuis 1987, DHL Express dessert notamment Casablanca et Tanger. Ces deux pôles jouent un rôle important dans les échanges internationaux du pays.

La montée en puissance du Maroc dans la stratégie du groupe intervient alors que les entreprises cherchent à réduire leur dépendance à quelques marchés de production. Cette évolution favorise les pays capables de combiner proximité géographique, capacités industrielles et accès à plusieurs marchés.

Pour le secteur logistique marocain, cette attention accrue constitue un signal important. L’augmentation potentielle des échanges de composants et de produits finis pourrait soutenir la demande en transport aérien, maritime et routier.

Le Maroc apparaît ainsi comme un point d’appui dans la recomposition des flux commerciaux entre l’Europe et l’Afrique. Pour les grands logisticiens internationaux, cette position devient progressivement un avantage stratégique.

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