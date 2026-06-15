ActualitésMaroc

Automobile : les géants européens réclament des mesures fortes

Par Rédaction

Les principaux constructeurs automobiles européens accentuent leur pression sur les institutions de l’Union européenne afin de renforcer les critères d’origine des véhicules produits sur le continent. Stellantis, Renault et Volkswagen, qui représentent une part majeure de la production automobile européenne, plaident pour l’adoption de règles plus strictes autour du label « Made in EU ».

Face à la montée en puissance des véhicules électriques asiatiques, notamment chinois, les trois groupes estiment que l’Europe doit mieux protéger son industrie et préserver sa capacité de production. Ils proposent un dispositif favorisant les véhicules dont une grande partie des composants est fabriquée au sein de l’Union européenne ainsi que dans certains pays partenaires de l’Espace économique européen.

Selon leur proposition, au moins 70 % des véhicules assemblés en Europe devraient intégrer une proportion équivalente de composants issus des pays européens concernés. Les constructeurs souhaitent également que la notion de « Made in EU » ne se limite pas à l’assemblage final, mais prenne aussi en compte les activités d’ingénierie, de recherche et de développement réalisées sur le continent.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par une concurrence internationale accrue et par la transformation rapide du secteur automobile vers l’électrification. Les industriels européens soulignent que les coûts de production restent plus élevés en Europe, notamment en raison des prix de l’énergie et du coût du travail.

Les groupes automobiles demandent ainsi aux décideurs européens de mettre en place davantage de mécanismes de soutien afin de préserver la compétitivité de l’industrie continentale. Dans leur argumentaire, ils évoquent notamment la concurrence exercée par plusieurs pays industriels, dont le Maroc et la Turquie, devenus des plateformes importantes de production automobile pour les marchés internationaux.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Article précédent
Le CRSH met à l’honneur les jeunes chercheurs lors d’un concours national à Montréal
Article suivant
BYD accélère son expansion au Maroc avec une nouvelle implantation à Oujda

Articles similaires

Air Transat inaugure une liaison directe entre Montréal et Agadir

Air Transat inaugure une liaison directe entre Montréal et...

L’aéroport Al Massira d’Agadir a accueilli ce week-end un vol symbolique pour le tourisme marocain. La compagnie...
BYD accélère son expansion au Maroc avec une nouvelle implantation à Oujda

BYD accélère son expansion au Maroc avec une nouvelle...

BYD poursuit le renforcement de sa présence au Maroc. Son représentant exclusif, Auto Nejma, a annoncé l’extension...
Le CRSH met à l’honneur les jeunes chercheurs lors d’un concours national à Montréal

Le CRSH met à l’honneur les jeunes chercheurs lors...

Les finalistes du concours « J’ai une histoire à raconter » du Conseil de recherches en sciences...