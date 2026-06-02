HBO confirme la fin d’Euphoria après trois saisons

L’une des séries les plus marquantes de la dernière décennie tire officiellement sa révérence. HBO a confirmé que la troisième saison d’Euphoria sera la dernière, mettant un terme au parcours de la production créée par Sam Levinson après 26 épisodes.

Si cette décision ne constitue pas une véritable surprise pour les fans, elle vient néanmoins officialiser ce qui était pressenti depuis plusieurs mois. Plusieurs membres du casting, notamment Zendaya, avaient déjà laissé entendre que l’aventure approchait de son dénouement. La montée en puissance de ses principaux acteurs à Hollywood a également rendu plus complexe la poursuite du projet, contribuant notamment au long délai de quatre ans entre les deuxième et troisième saisons.

La série, qui a marqué le paysage audiovisuel par son esthétique singulière et son regard sans concession sur la jeunesse contemporaine, suivait initialement un groupe de lycéens confrontés à des problématiques liées à la dépendance, aux réseaux sociaux, à la sexualité et à la santé mentale. La troisième saison a pris une direction différente en effectuant un bond dans le temps pour retrouver les personnages à l’âge adulte, confrontés à des questions de foi, de rédemption et de responsabilité.

Selon Sam Levinson, cette conclusion correspond à la vision narrative imaginée dès le départ pour l’histoire de Rue et de son entourage. Le créateur estime que l’arc consacré aux conséquences de l’addiction atteint désormais son terme, offrant ainsi une fin cohérente à l’univers de la série.

Portée par les performances de Zendaya, Sydney Sweeney et Jacob Elordi, Euphoria laisse derrière elle une empreinte durable dans l’industrie des séries télévisées. Son influence sur la culture populaire, la mode et la représentation des nouvelles générations continuera sans doute à se faire sentir bien au-delà de son dernier épisode.