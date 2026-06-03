Festival Gnaoua 2026 : Essaouira réunit 460 artistes venus du monde entier

Du 25 au 27 juin prochain, la ville d’Essaouira vibrera au rythme de la 27e édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde, un rendez-vous devenu incontournable sur la scène culturelle internationale. Pendant trois jours, la cité marocaine accueillera 460 artistes issus du Maroc et de nombreux pays, confirmant son statut de carrefour mondial des cultures et des expressions musicales.

Depuis près de trois décennies, le festival s’est imposé comme un espace privilégié de dialogue entre les traditions et les créations contemporaines. Fidèle à son identité, l’édition 2026 mettra à l’honneur les rencontres artistiques et les fusions musicales, en réunissant sur les mêmes scènes des univers aussi variés que la musique gnaoua, le jazz, les sonorités amazighes, les rythmes africains, l’électro ou encore les musiques urbaines.

Parmi les grandes têtes d’affiche figure le musicien brésilien Carlinhos Brown. Considéré comme l’un des artistes les plus influents de la scène afro-brésilienne, le percussionniste et chanteur fera son retour à Essaouira pour un concert qui s’annonce comme l’un des moments forts du festival.

Le public pourra également assister aux retrouvailles entre le bassiste et chanteur camerounais Richard Bona et l’artiste marocaine Asmaa Lamnawar. Les deux musiciens partageront à nouveau la scène dans une performance qui promet d’attirer l’attention des amateurs de musique du monde.

La programmation internationale comprendra aussi la formation américaine The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, la chanteuse libanaise Yasmine Hamdan, le groupe palestinien 47Soul ainsi que l’artiste indo-américaine Ganavya, dont les univers musicaux reflètent la diversité et l’ouverture qui caractérisent le festival depuis sa création.

La scène marocaine occupera une place centrale avec la présence de formations emblématiques telles qu’Oudaden, référence de la musique amazighe depuis plusieurs décennies, et Hoba Hoba Spirit, groupe phare du rock marocain. Le projet Bob Maghrib proposera quant à lui une relecture originale de l’héritage musical de Bob Marley à travers les sonorités du Maghreb, tandis que la création « AZMZ » réunira Bnat Louz et Raskas dans une expérience mêlant traditions amazighes et création contemporaine.

Au-delà des concerts, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde continue d’incarner une vision culturelle fondée sur l’échange, la transmission et l’innovation artistique. À travers cette nouvelle édition, Essaouira confirme son rôle de plateforme internationale où les frontières musicales s’effacent pour laisser place à la créativité et au dialogue entre les peuples.