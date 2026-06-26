ActualitésSciences et techniques

Cybercriminalité : vaste opération internationale contre des logiciels malveillants majeurs

Par Rédaction

Une importante opération coordonnée entre plusieurs pays a permis de démanteler une partie des infrastructures utilisées par certains des logiciels malveillants les plus actifs au monde. Menée avec le soutien des autorités de plusieurs États et d’acteurs du secteur privé, cette intervention marque une nouvelle étape dans la lutte contre la cybercriminalité internationale.

L’Office fédéral de la police criminelle allemande (BKA) a annoncé la neutralisation des logiciels malveillants **SocGholish**, **StealC** et **Amadey**, largement utilisés par des groupes criminels pour infiltrer des systèmes informatiques, voler des données sensibles ou préparer des attaques par rançongiciel.

L’opération, conduite entre le 15 et le 19 juin, a mobilisé les autorités d’Allemagne, des Pays-Bas, du Danemark, du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada, avec l’appui d’Europol, d’Eurojust, de Microsoft ainsi que de plusieurs entreprises spécialisées dans la cybersécurité.

Au total, près de **15.000 sites internet**, plus de **320 serveurs**, dont une quarantaine situés en Allemagne, ainsi que **140 noms de domaine** ont été désactivés. Les enquêteurs ont également récupéré environ **27 millions d’identifiants de connexion** appartenant à plus de **385.000 victimes**.

Les investigations ont par ailleurs conduit à la découverte d’actifs numériques évalués à plus de **47 millions de dollars**, soupçonnés de provenir d’activités criminelles.

Selon les autorités allemandes, ces logiciels malveillants servaient principalement de porte d’entrée pour compromettre des ordinateurs avant d’y installer d’autres programmes malveillants ou de dérober des mots de passe et des informations confidentielles revendues ensuite sur les marchés clandestins.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Article précédent
États-Unis : un nouveau cap franchi dans le partenariat militaire avec le Maroc
Article suivant
Kénitra se dote d’un hub moderne pour transformer le transport interurbain

Articles similaires

Laval renforce sa stratégie contre les risques croissants d'inondation

Laval renforce sa stratégie contre les risques croissants d’inondation

La ville de Laval poursuit le renforcement de sa politique de prévention des inondations grâce à un...
Santé : Promamec renforce son offre grâce à une alliance avec Ansell

Santé : Promamec renforce son offre grâce à une...

Le spécialiste marocain des dispositifs médicaux Promamec s'associe à Ansell, acteur mondial des équipements de protection individuelle,...
Kénitra se dote d'un hub moderne pour transformer le transport interurbain

Kénitra se dote d’un hub moderne pour transformer le...

Kénitra franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses infrastructures avec le lancement des travaux d'une...