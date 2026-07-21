Italie : la mort d’un Marocain lors d’une interpellation déclenche une vive polémique

Une enquête judiciaire a été ouverte en Italie après le décès d’un ressortissant marocain survenu à la suite d’une intervention policière à Bologne. L’affaire, largement relayée par les médias italiens, suscite une forte émotion dans le pays et relance le débat sur les méthodes d’interpellation employées par les forces de l’ordre.

Âgé de 42 ans, Abderrahim Fakir est décédé après avoir été immobilisé au sol par deux policiers. Une vidéo filmée par un témoin montre l’homme maintenu en position ventrale pendant plusieurs minutes. On l’entend appeler à l’aide à plusieurs reprises avant qu’il ne cesse de réagir.

Les images, rapidement diffusées sur les réseaux sociaux, montrent ensuite les agents lui attachant les pieds et les mains alors qu’il semble inconscient. Selon les autorités locales, les policiers étaient intervenus après des signalements évoquant un homme en proie à une violente agitation. Les enregistrements des caméras portées par les deux agents ont été remis à la justice afin d’éclaircir les circonstances exactes du drame.

La famille de la victime réclame désormais toute la vérité. Sa sœur a dénoncé une intervention qu’elle juge totalement disproportionnée, estimant que les forces de l’ordre auraient dû chercher à apaiser la situation plutôt que d’employer une méthode ayant conduit à la mort de son frère.

À Bologne, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage à Abderrahim Fakir et demander que les responsabilités soient établies. Les manifestants ont réclamé une enquête indépendante et dénoncé ce qu’ils considèrent comme un nouvel exemple de violences policières.

L’affaire divise également la classe politique italienne. Le ministre de l’Intérieur a appelé à laisser la justice mener son travail, affirmant que toute conclusion prématurée risquerait d’affaiblir la confiance envers les institutions. À l’inverse, plusieurs responsables de l’opposition estiment que ce drame illustre un climat devenu préoccupant autour des questions migratoires et des interventions policières.

Des personnalités proches du gouvernement ont pris la défense des policiers impliqués, tandis que des élus de gauche réclament davantage de transparence sur les circonstances de l’interpellation. Cette confrontation politique intervient alors que les images de la scène continuent d’alimenter le débat dans les médias italiens.

Selon son avocate, Abderrahim Fakir vivait légalement en Italie, où il résidait depuis son enfance et travaillait régulièrement. Elle le décrit comme un homme respectueux, engagé dans ses démarches administratives et inquiet de sa situation migratoire malgré son intégration dans le pays.

L’enquête devra désormais déterminer les causes précises du décès, évaluer la conformité de l’intervention policière et établir si les techniques utilisées ont contribué à la mort du quadragénaire marocain. Cette affaire est déjà devenue un symbole des tensions autour du recours à la force lors des arrestations en Italie.