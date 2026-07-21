Divertissement

Harhoura célèbre le cinéma avec une nouvelle édition de Ciné-Plage

Par Rédaction

Le Festival Ciné-Plage Harhoura revient du 21 au 26 juillet pour une septième édition placée sous le signe du cinéma, de la formation et des échanges. Organisé par l’Association marocaine de l’art sans frontières (AMAF), l’événement proposera une programmation mêlant projections, compétitions, rencontres professionnelles et activités ouvertes au grand public.

Cette année, le festival rendra hommage à trois personnalités du paysage audiovisuel marocain : Rachid El Ouali, Anas El Baz et Aïcha Mahmah, en reconnaissance de leur contribution au développement du cinéma et de la télévision au Maroc.

Les festivités débuteront avec la projection du film Noud w Noud, réalisé par Jaouad El Khaoudi. Deux compétitions officielles rythmeront également cette édition : l’une dédiée aux longs métrages et l’autre réservée aux courts métrages réalisés par les étudiants des écoles de cinéma.

Le programme comprend aussi plusieurs rendez-vous destinés aux jeunes talents et aux professionnels du secteur. Des ateliers seront animés par Anas El Baz et Abdelilah Zirat, tandis que le réalisateur Noureddine Lakhmari et l’acteur Rafik Boubker proposeront chacun une master class autour de leur expérience dans l’industrie cinématographique.

Deux tables rondes viendront enrichir les débats en abordant des sujets d’actualité. Les participants échangeront notamment sur l’impact de l’intelligence artificielle dans le cinéma et sur les liens entre le septième art et les droits de l’Homme.

Au-delà des projections, le festival souhaite renforcer son ancrage local à travers plusieurs initiatives organisées sur la plage de Sidi El Abed. Des activités sportives seront proposées au public, tandis que les artistes prendront part à la campagne environnementale « Plages propres » avec l’initiative « Star Walk : la marche des artistes ».

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