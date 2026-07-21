Le Maroc grimpe au 6e rang mondial FIFA après son parcours historique

Le Maroc continue de repousser les limites sur la scène internationale. Grâce à son remarquable parcours jusqu’en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, la sélection nationale occupe désormais la 6e place du classement mondial de la FIFA, un record historique depuis la création de ce classement en 1993.

Les Lions de l’Atlas gagnent une position par rapport au classement publié avant le Mondial et affichent désormais un total de 1.803,99 points. Cette progression les rapproche du Brésil, cinquième mondial, avec un écart inférieur à un point, confirmant la place du Maroc parmi les grandes nations du football.

Cette performance permet également au Maroc de dépasser plusieurs sélections européennes de premier plan. Le Portugal recule au 7e rang après avoir perdu deux places, tandis que la Belgique, les Pays-Bas et le Mexique complètent le Top 10 mondial.

En tête du classement, l’Espagne prend la première place après son sacre mondial. La Roja totalise 1.995,88 points et devance l’Argentine, finaliste de la compétition. La France et l’Angleterre conservent respectivement les troisième et quatrième positions malgré leur élimination en demi-finales.

Sur le continent africain, le Maroc renforce son statut de numéro un. Le Sénégal occupe désormais la deuxième place africaine malgré un recul au classement mondial. L’Égypte réalise une belle progression pour atteindre le 24e rang, devant le Nigeria et l’Algérie.

Cette édition du classement est également marquée par la spectaculaire progression de la Norvège, qui gagne douze places pour intégrer le Top 20 mondial. À l’inverse, la Tunisie enregistre la plus forte baisse parmi les sélections africaines avec un recul de douze positions.

L’Espagne est la sélection qui a engrangé le plus de points grâce à son titre mondial, tandis que le Panama est celle qui en a perdu le plus à l’issue de la compétition.

Ce nouveau classement confirme la dynamique exceptionnelle du football marocain. Après avoir enchaîné les performances de haut niveau sur les plus grandes compétitions internationales, les Lions de l’Atlas s’installent durablement parmi les meilleures équipes de la planète, renforçant les ambitions du Maroc pour les prochaines échéances internationales.