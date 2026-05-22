Montréal dévoile les stars de la Fête nationale 2026

La programmation de la Fête nationale 2026 à Montréal réunira plusieurs grandes figures de la scène québécoise avec notamment Diane Dufresne, Bruno Pelletier, Harmonium et Pierre Lapointe parmi les artistes attendus au parc Maisonneuve le 24 juin prochain.

Le traditionnel grand spectacle sera animé pour une deuxième année consécutive par Guylaine Tremblay. L’événement accordera une place importante à l’héritage culturel québécois avec un hommage spécial à Serge Fiori, disparu le 24 juin 2025 à l’âge de 73 ans. La présence des membres fondateurs d’Harmonium doit permettre de souligner l’influence majeure du chanteur dans l’histoire musicale du Québec.

La soirée réunira également plusieurs artistes issus de différentes générations et univers musicaux, dont Éléonore Lagacé, Souldia, Rebecca Jean et Pier-Luc Funk, porte-parole de cette édition 2026.

Les festivités de cette 192e édition s’articuleront autour de trois grands thèmes : la transmission entre générations, la force du collectif et le hockey. Un hommage particulier sera également rendu à Guy Lafleur à l’occasion du 75e anniversaire de naissance du « Démon blond ».

Le grand défilé « Je t’aime Québec » se déroulera dans les rues de Montréal avant le concert, tandis que les célébrations se poursuivront jusqu’à minuit avec une animation musicale assurée par le DJ officiel des Canadiens de Montréal.