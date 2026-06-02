Sciences et techniques

Hyundai mise sur la jeunesse et la robotique pour la Coupe du monde 2026

Par Rédaction

À un an de l’un des plus grands rendez-vous sportifs de la planète, Hyundai Motor Company dévoile une nouvelle campagne mondiale baptisée « Next Starts Now » (« L’avenir commence maintenant »), conçue pour accompagner son partenariat historique avec la FIFA à l’occasion de la Coupe du monde 2026.

Présentée en marge du Salon international de l’automobile de New York 2026, la campagne met en scène une nouvelle génération de talents du football aux côtés de Son Heung-min, ambassadeur mondial de Hyundai, et du robot humanoïde Atlas développé par Boston Dynamics. Le film publicitaire, qui sera diffusé dans près de 180 pays, illustre la rencontre entre le potentiel humain et les innovations technologiques qui façonnent déjà le futur du sport et de la mobilité.

Au cœur de cette campagne figurent cinq jeunes joueurs considérés parmi les espoirs les plus prometteurs de leur génération. Originaires des États-Unis, du Brésil, d’Argentine, d’Angleterre et du Mexique, ces talents incarnent la nouvelle vague du football mondial que Hyundai souhaite mettre en lumière à travers son message d’innovation et de dépassement des limites.

L’entreprise sud-coréenne entend également profiter de la Coupe du monde 2026 pour valoriser ses avancées dans les domaines de la robotique et de l’intelligence artificielle physique. La présence d’Atlas dans la campagne symbolise cette stratégie visant à étendre son influence bien au-delà du secteur automobile, en intégrant des technologies capables de transformer les usages de demain.

Cette initiative s’accompagne d’un vaste programme d’activités destinées aux supporters. Hyundai a déjà organisé plusieurs stages de football pour les jeunes aux États-Unis et prévoit de nombreuses expériences immersives dans les villes hôtes de la compétition, notamment à Los Angeles, Atlanta, Miami, Toronto, Guadalajara et Monterrey. Ces dispositifs associeront divertissement, innovation et engagement des fans autour de l’événement sportif.

Fondée en 1967, Hyundai poursuit parallèlement sa transformation en groupe technologique global. Présente dans plus de 200 pays et forte de plus de 120 000 collaborateurs, l’entreprise multiplie les investissements dans la mobilité intelligente, la robotique avancée et les solutions à faibles émissions afin d’accélérer le développement des technologies de demain.

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