Canada

Hims & Hers accélère son expansion au Canada avec l’acquisition d’Eucalyptus

Par Rédaction

Le marché canadien de la santé numérique franchit une nouvelle étape avec la finalisation de l’acquisition d’Eucalyptus par Hims & Hers. Cette opération permet à l’entreprise américaine de renforcer considérablement sa présence au Canada en intégrant les activités de Juniper, une plateforme spécialisée dans la gestion du poids et l’accompagnement des patients.

Depuis son arrivée sur le marché canadien en 2025, Hims & Hers a multiplié les initiatives destinées à élargir l’accès aux soins numériques. L’entreprise s’est notamment distinguée en devenant la première plateforme à proposer du sémaglutide générique aux patients admissibles au Canada, un traitement largement utilisé dans la prise en charge de l’obésité et du surpoids.

Cette acquisition s’inscrit dans un contexte où près des deux tiers des adultes canadiens sont confrontés à des problèmes de surpoids ou d’obésité. Grâce à l’intégration de Juniper, Hims & Hers entend proposer une offre élargie combinant traitements personnalisés, accompagnement clinique continu et technologies de santé numériques. L’objectif affiché est de rendre les soins préventifs plus accessibles tout en répondant aux besoins croissants liés aux maladies chroniques.

L’opération ouvre également la voie à un développement dans d’autres domaines de la santé, notamment la santé sexuelle, la perte de cheveux et les services de bien-être destinés aux adultes. La société prévoit de s’appuyer sur son infrastructure technologique et ses capacités cliniques pour offrir des solutions adaptées à différentes étapes de la vie des patients.

Selon Andrew Dudum, cofondateur et directeur général de Hims & Hers, cette acquisition s’inscrit dans une stratégie visant à améliorer l’accès aux soins personnalisés et préventifs à travers le Canada. L’entreprise affirme vouloir développer une approche davantage centrée sur les besoins réels des patients et sur l’amélioration de leur qualité de vie.

Hims & Hers assure par ailleurs que les patients déjà suivis par Juniper continueront à bénéficier de leurs traitements sans interruption. Les équipes médicales canadiennes resteront au cœur du dispositif afin de garantir une prise en charge conforme aux exigences du système de santé local.

Avec cette nouvelle acquisition, Hims & Hers confirme ses ambitions sur le marché canadien de la santé numérique, un secteur en forte croissance où les solutions de télémédecine et de soins personnalisés occupent une place de plus en plus importante.

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