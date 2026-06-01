Le Maroc devient la destination favorite des voyageurs québécois pour l’été 2026

Le Maroc s’impose comme la destination internationale la plus prisée des voyageurs québécois pour la saison estivale 2026, selon les dernières données publiées par la plateforme de réservation FlightHub. Une première qui marque un changement notable dans les habitudes de voyage des Québécois, traditionnellement tournés vers les États-Unis ou l’Europe.

D’après l’analyse des réservations de vols aller-retour internationaux au départ de Montréal entre le 1er juin et le 31 août 2026, le Maroc représente désormais 12 % de l’ensemble des réservations internationales effectuées par les voyageurs du Québec. Les États-Unis, qui occupaient la première place l’an dernier avec une part identique, reculent à 10 %, tandis que la France complète le podium avec 6 % des réservations.

Cette progression confirme l’attractivité croissante du Royaume auprès du marché canadien. L’intérêt pour l’Afrique du Nord dans son ensemble se renforce également. En additionnant les réservations vers le Maroc et la Tunisie, la région capte 17 % des départs internationaux des Québécois, contre 15 % à l’été 2025.

La liaison aérienne entre Montréal et Casablanca conserve sa position de route internationale la plus réservée au départ du Québec pour la deuxième année consécutive. Le coût moyen d’un billet aller-retour sur cette ligne s’établit à 1 508 dollars canadiens en 2026, soit une légère baisse par rapport à l’année précédente.

Cette dynamique témoigne du renforcement des liens touristiques entre le Maroc et le Canada, mais également de l’intérêt grandissant des voyageurs québécois pour des destinations combinant patrimoine culturel, diversité des paysages, climat favorable et connectivité aérienne directe.

Alors que plusieurs destinations européennes enregistrent un recul de leur part de marché malgré des tarifs parfois plus compétitifs, le Maroc confirme sa capacité à séduire une clientèle internationale en quête d’expériences variées, faisant du Royaume l’une des grandes tendances touristiques de l’été 2026.