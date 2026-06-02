Air Transat mise sur Agadir pour développer sa présence au Maroc

Le Maroc s’impose comme l’un des axes stratégiques de l’expansion internationale d’Air Transat pour l’été 2026. La compagnie canadienne a annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison directe entre Montréal et Agadir, une première qui reliera sans escale la côte atlantique marocaine à l’Amérique du Nord.

Prévu à partir du 12 juin 2026, ce nouveau service s’inscrit dans un vaste programme d’expansion comprenant plusieurs destinations en Europe et en Afrique. Parmi les nouvelles routes figurent notamment Dakar, Keflavik, Tirana, Marseille, Nantes et Londres-Gatwick. Toutefois, la desserte d’Agadir se distingue par son caractère inédit, aucune liaison directe n’ayant jusqu’à présent relié la station balnéaire marocaine au marché nord-américain.

Cette décision reflète l’importance croissante des échanges entre le Canada et le Maroc, en particulier avec la forte présence de la communauté marocaine au Québec. Au-delà des déplacements familiaux, la ligne vise également à répondre à une demande touristique et économique en constante progression entre les deux pays.

Pour soutenir cette expansion, Air Transat mise principalement sur l’Airbus A321LR, un appareil long-courrier conçu pour desservir efficacement des marchés intermédiaires tout en optimisant les coûts d’exploitation. Certaines routes à plus forte demande seront opérées par des Airbus A330-200 offrant une capacité supérieure.

Avec cette nouvelle liaison, Agadir renforce son attractivité sur la scène internationale et poursuit la diversification de ses marchés émetteurs. Pour le secteur touristique marocain, l’arrivée d’une connexion directe avec Montréal représente une opportunité supplémentaire d’attirer davantage de visiteurs nord-américains tout en facilitant les déplacements des Marocains résidant au Canada.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large observée chez plusieurs compagnies aériennes internationales qui renforcent progressivement leur présence au Maroc. L’augmentation du nombre de liaisons directes contribue à consolider la position du Royaume comme plateforme touristique et économique incontournable entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Nord.