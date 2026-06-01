La Course des pompiers de Laval franchit un cap historique avec plus de 12 000 participants

La Course des pompiers de Laval a signé une édition record en réunissant plus de 12 100 participants lors de son rendez-vous annuel consacré au sport et à la solidarité. L’événement, organisé par le Service de sécurité incendie de Laval en partenariat avec la Ville de Laval et la Fondation des pompiers du Québec, a également permis de récolter plus de 82 000 dollars de dons destinés au soutien des grands brûlés.

Cette 14e édition confirme l’engouement croissant du public pour une manifestation qui associe performance sportive et engagement communautaire. Des milliers de coureurs de tous âges se sont élancés sur plusieurs distances, allant du kilomètre au marathon, dans une ambiance festive marquée par une forte mobilisation des bénévoles, des familles et des partenaires locaux.

Parmi les temps forts de l’événement figure l’exploit de l’ultra-marathonien Manuel Cabral, ambassadeur de la course. Entre le 24 et le 31 mai, il a relevé le défi de courir un marathon par jour pendant huit jours consécutifs. Son parcours s’est achevé lors de la course officielle, où il a également réalisé l’une des meilleures performances de l’épreuve sur la distance reine de 42,2 kilomètres.

Sur le plan sportif, le marathon masculin a été remporté par Édouard Foster en 2 heures 34 minutes et 51 secondes. Chez les femmes, Corinne Lienhard s’est imposée avec un chrono de 3 heures 03 minutes et 22 secondes. Les vainqueurs du marathon et du semi-marathon ont reçu un casque d’or symbolisant la détermination et la persévérance nécessaires pour atteindre ce niveau de performance.

Au-delà de la compétition, les fonds recueillis serviront à financer des équipements médicaux spécialisés, des programmes de recherche clinique, un soutien direct aux victimes de brûlures ainsi qu’un camp d’été adapté aux enfants gravement brûlés. Cette dimension solidaire demeure au cœur de l’identité de l’événement depuis sa création en 2012.

Avec cette participation record et une mobilisation financière sans précédent, la Course des pompiers de Laval confirme son statut de rendez-vous incontournable du calendrier sportif québécois et illustre la capacité du sport à fédérer une communauté autour d’une cause d’intérêt public.