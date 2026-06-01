Le Canada intensifie sa promotion de l’immigration francophone à l’international

Le gouvernement fédéral canadien a consacré près de 15 millions de dollars à des campagnes publicitaires visant à attirer et accompagner les immigrants francophones au cours des dernières années. Cette stratégie, menée notamment à travers les réseaux sociaux et des plateformes numériques, cible des dizaines de pays francophones, dont le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Cameroun, la Belgique et la France.

Selon des documents transmis au Parlement canadien, environ 9,5 millions de dollars ont été investis entre 2021 et 2026 pour promouvoir l’immigration francophone qualifiée dans le cadre du programme Entrée express. Les campagnes mettaient en avant les opportunités professionnelles offertes aux francophones ainsi que les avantages du bilinguisme sur le marché du travail canadien. Les candidats potentiels étaient dirigés vers les ressources officielles du gouvernement afin de mieux préparer leur projet d’installation.

À cette enveloppe s’ajoutent près de 5 millions de dollars dépensés entre 2022 et 2025 pour informer les nouveaux arrivants déjà présents au Canada des services d’établissement disponibles, notamment ceux destinés aux communautés francophones hors Québec. Les campagnes ont été confiées à des agences spécialisées en communication et marketing, avec des opérations généralement concentrées durant les premiers mois de l’année.

Pour les spécialistes de l’immigration francophone, ces investissements témoignent de la volonté d’Ottawa d’accroître la présence du français à travers le pays. Les actions de promotion complètent les initiatives menées par les réseaux communautaires et les programmes d’accueil financés par le gouvernement fédéral. Elles visent également à mieux faire connaître la réalité des communautés francophones vivant à l’extérieur du Québec, souvent moins connues à l’international.

Cette stratégie s’inscrit dans un contexte de progression continue de l’immigration francophone hors Québec. Les objectifs fixés par le gouvernement ont été atteints chaque année depuis 2022. En 2025, près de 29 630 nouveaux immigrants francophones se sont établis à l’extérieur du Québec, représentant 8,89 % de l’ensemble des admissions, contre seulement 1,95 % en 2021.

Les résultats des campagnes numériques semblent également significatifs. Selon des données officielles, les opérations de promotion sur les réseaux sociaux ont généré plus de 4,6 millions d’impressions et plus de 52 000 clics vers les plateformes d’information du gouvernement canadien. Si l’impact exact de ces campagnes sur les décisions d’immigration demeure difficile à mesurer, elles participent à renforcer la visibilité du Canada auprès des candidats francophones à travers le monde, y compris au Maroc.