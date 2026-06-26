États-Unis : un nouveau cap franchi dans le partenariat militaire avec le Maroc

La coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis continue de se renforcer. Le Sénat américain a intégré le Royaume dans le projet de loi sur l’autorisation de la défense pour l’exercice 2027, ouvrant la voie à l’élaboration d’une stratégie destinée à approfondir les relations entre les deux partenaires au cours de la prochaine décennie.

Le texte demande au département américain de la Défense de présenter, dans un délai de six mois après l’adoption définitive de la loi, une feuille de route détaillant les priorités de cette coopération. Celle-ci devra également être transmise au Congrès afin de définir les principaux axes de collaboration entre Washington et Rabat.

Parmi les domaines évoqués figurent le renforcement de la coopération antiterroriste, la modernisation des Forces Armées Royales, le développement des capacités liées aux drones, la cybersécurité, la lutte contre les menaces hybrides ainsi que l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les opérations militaires. Le projet prévoit également d’étudier la création de sites logistiques destinés à améliorer la réactivité des forces en cas de crise.

Cette initiative intervient dans le prolongement de la feuille de route 2026-2036 signée récemment par les deux pays. Ce document fixe les grandes orientations de leur coopération en matière de défense et confirme la volonté commune de développer un partenariat durable face aux nouveaux défis sécuritaires.

Sur le terrain, cette collaboration se traduit déjà par plusieurs projets structurants. L’intégration du Maroc au système Link-16 a renforcé l’interopérabilité avec les forces alliées, tandis que les exercices African Lion se sont progressivement étendus à des domaines tels que les opérations aériennes, navales, cybernétiques et technologiques.

La coopération s’étend également à l’industrie de défense. Le développement du pôle aéronautique de Benslimane illustre l’ambition du Maroc de renforcer ses capacités industrielles dans les secteurs de la maintenance et des équipements militaires tout en consolidant son rôle de plateforme régionale.

Le projet de loi américain suit encore son parcours législatif avant son adoption définitive. Néanmoins, l’intégration d’un volet spécifique consacré au Maroc confirme l’importance stratégique grandissante accordée au Royaume par Washington dans un environnement international marqué par les mutations géopolitiques et les nouveaux enjeux de sécurité.