Les Lions connaissent leur prochain défi après un parcours sans défaite

Le Maroc disputera son seizième de finale de la Coupe du monde 2026 face aux Pays-Bas, le 29 juin au stade de Monterrey, au Mexique. Après une phase de groupes convaincante, les Lions de l’Atlas s’apprêtent à relever un nouveau défi avec une place en huitièmes de finale en jeu.

La sélection marocaine a terminé deuxième du groupe C avec sept points, à égalité avec le Brésil, mais derrière la Seleção à la différence de buts. Les hommes de Walid Regragui ont lancé leur tournoi par un match nul prometteur face au Brésil (1-1), avant d’enchaîner deux succès contre l’Écosse (1-0) puis Haïti (4-2).

En face, les Pays-Bas se sont imposés comme leaders du groupe F, validant leur qualification pour la phase à élimination directe. Cette affiche entre deux équipes ambitieuses s’annonce comme l’un des rendez-vous majeurs des seizièmes de finale.

Le vainqueur de cette confrontation poursuivra son aventure face au gagnant du match opposant le Canada à l’Afrique du Sud. Cette rencontre des huitièmes de finale est programmée le 4 juillet à Houston.

De son côté, le Brésil, qui a terminé en tête du groupe C, retrouvera le Japon dans l’autre partie du tableau. Pour le Maroc, l’objectif est désormais de franchir un nouveau cap et de poursuivre son parcours dans cette Coupe du monde 2026 après un premier tour maîtrisé.