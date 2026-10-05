Canada-UE : Montréal prépare un sommet clé pour les relations transatlantiques

Les dirigeants du Canada et de l’Union européenne se retrouveront à Montréal les 29 et 30 octobre prochains. Le sommet doit permettre de donner un nouvel élan à une coopération qui s’étend désormais bien au-delà du commerce.

Le président du Conseil européen, António Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, participeront notamment à cette rencontre.

Le rendez-vous intervient alors que les échanges entre Ottawa et Bruxelles prennent une dimension stratégique. Les deux partenaires cherchent à renforcer leur coordination dans plusieurs secteurs considérés comme essentiels pour leur sécurité et leur compétitivité.

Le commerce restera au cœur des discussions. Le sommet se déroulera quelques mois avant le dixième anniversaire de la signature de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.

Cet anniversaire offre l’occasion de faire le point sur les relations économiques entre les deux partenaires et d’examiner de nouvelles pistes pour développer leurs échanges.

La coopération technologique devrait également occuper une place importante. Le Canada et l’UE ont déjà identifié plusieurs domaines prioritaires, notamment l’intelligence artificielle, la transformation numérique et la cybersécurité.

Les infrastructures numériques figurent également parmi les secteurs appelés à renforcer les liens entre les deux parties.

Cette dynamique s’appuie sur les décisions prises lors du précédent sommet Canada-UE organisé à Bruxelles en juin 2025. Les deux partenaires avaient alors conclu un nouveau partenariat stratégique destiné à approfondir leur coopération.

La sécurité constitue un autre volet important de cette relation. Ottawa et Bruxelles avaient également établi un partenariat dans les domaines de la sécurité et de la défense.

Le prochain sommet devrait donc servir à poursuivre cette coopération et à définir de nouvelles priorités communes.

La préparation de la rencontre a déjà été évoquée entre le ministre canadien du Commerce international, Maninder Sidhu, et le commissaire européen au Commerce et à la Sécurité économique, Maroš Šefčovič.

Les discussions ont notamment porté sur les relations commerciales et sur les différents axes de coopération entre le Canada et l’Union européenne.

Le sommet de Montréal s’inscrit ainsi dans une volonté commune de consolider les liens économiques, technologiques et sécuritaires entre les deux partenaires, alors que l’environnement international pousse les grandes économies à renforcer leurs alliances stratégiques.