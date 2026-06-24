Couche-Tard profite de la flambée des carburants pour doper ses résultats

La hausse des prix de l’essence observée ces derniers mois a largement bénéficié à Alimentation Couche-Tard. Le groupe québécois a enregistré une forte progression de ses bénéfices au quatrième trimestre de son exercice financier 2026, porté notamment par l’augmentation des revenus liés à la vente de carburants.

Le géant des dépanneurs a réalisé un bénéfice net de plus de 863 millions de dollars américains sur la période, soit près du double du niveau enregistré un an auparavant. Cette performance a été saluée par les marchés financiers, entraînant une nette hausse du titre de l’entreprise à la Bourse.

Le chiffre d’affaires du groupe a également progressé de manière significative pour atteindre près de 19,5 milliards de dollars américains. L’entreprise attribue cette croissance à plusieurs facteurs, dont l’augmentation des prix à la pompe, l’intégration de nouvelles acquisitions, la progression de ses activités commerciales et l’impact favorable des taux de change sur ses opérations internationales.

La flambée des prix du pétrole a joué un rôle déterminant dans cette évolution. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les perturbations du trafic maritime dans certaines zones stratégiques ont provoqué une hausse marquée des cours du brut, qui s’est rapidement répercutée sur les prix payés par les automobilistes.

Cette situation a pesé sur le budget des consommateurs, mais elle a également permis aux distributeurs de carburants de bénéficier d’un environnement favorable à la croissance de leurs revenus. Pour Couche-Tard, dont une part importante de l’activité repose sur la distribution d’essence à travers son vaste réseau international, cette conjoncture s’est traduite par une amélioration sensible des résultats financiers.

Présente dans plusieurs dizaines de pays, l’entreprise poursuit par ailleurs sa stratégie d’expansion et de diversification, tout en renforçant ses activités de commerce de proximité et de services associés à la mobilité.