Québec : ce qui reste ouvert et fermé pendant la fête nationale

La fête nationale du Québec entraîne chaque année des ajustements dans les horaires des commerces, administrations et transports. Pour les habitants comme pour les visiteurs, mieux vaut s’informer avant de se déplacer afin d’éviter les mauvaises surprises.

Les grandes surfaces, supermarchés et centres commerciaux ferment généralement leurs portes durant cette journée fériée. En revanche, les dépanneurs, certaines petites épiceries de quartier ainsi que plusieurs restaurants continuent d’accueillir leur clientèle, parfois avec des horaires adaptés.

Du côté des services publics, la plupart des administrations gouvernementales suspendent leurs activités. Les bureaux liés aux passeports, aux impôts, aux permis de conduire ou encore aux services administratifs municipaux restent fermés durant la journée. Certaines lignes d’assistance et services essentiels demeurent toutefois accessibles.

Le secteur bancaire fonctionne également au ralenti. Les agences bancaires et les caisses ferment leurs portes, même si les services en ligne, les applications mobiles et les guichets automatiques continuent de fonctionner normalement.

Les transports publics maintiennent leurs activités mais avec des horaires spéciaux. Dans les grandes villes comme Montréal, Québec ou Laval, plusieurs réseaux appliquent un service réduit comparable à celui du week-end ou des jours fériés.

Les amateurs de loisirs bénéficient en revanche d’une offre relativement large. De nombreux musées, attractions touristiques, parcs et espaces de plein air restent accessibles au public. Plusieurs événements culturels et festivités organisés à travers la province attirent également des milliers de participants à l’occasion de cette célébration annuelle.

Les services postaux figurent parmi les secteurs les plus touchés, avec la suspension des livraisons et la fermeture de la majorité des bureaux de poste. Certaines succursales situées dans des commerces privés peuvent toutefois maintenir leurs activités.