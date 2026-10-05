Maroc-Mali : les Lions de l’Atlas terminent la trêve sur un nul

Les Lions de l’Atlas ont terminé leur trêve internationale sur un match nul face au Mali. Le Maroc et les Aigles se sont séparés sur le score de 1-1, dimanche soir au Grand stade de Tanger.

La sélection marocaine avait pourtant pris l’avantage avant la pause. Après une première période dominée par les hommes de Mohamed Ouahbi, Ezzalzouli a transformé un penalty à la 35e minute.

Le Maroc avait déjà montré plusieurs intentions offensives avant l’ouverture du score. Saibari s’était notamment procuré une occasion après un service de Bouaddi, tandis qu’El Aynaoui avait également tenté sa chance dans la surface malienne.

Les Lions ont ensuite conservé la maîtrise du jeu pendant une partie de la seconde période. Ils ont toutefois manqué de précision dans les derniers mètres pour faire le break.

Le Mali a progressivement pris davantage de risques. Cette pression a fini par payer à la 77e minute, lorsque Diarra Gaoussou a trouvé la faille pour remettre les deux équipes à égalité.

Les dernières minutes n’ont pas permis au Maroc de reprendre l’avantage. Bounou avait auparavant évité un deuxième but malien en repoussant une frappe dangereuse d’Adama Camara.

Ce résultat vient clore une trêve globalement positive pour la sélection nationale. Avant cette rencontre amicale, les Lions de l’Atlas avaient remporté leurs deux matchs face au Gabon et au Lesotho, sur le même score de 2-0.

Le Maroc termine donc cette séquence avec deux victoires et un nul. Au-delà du résultat contre le Mali, cette série a permis au staff de poursuivre son travail avant les prochaines échéances internationales.

Le match de Tanger aura surtout mis en évidence la nécessité pour les Lions de gagner en efficacité lorsque l’équipe domine et parvient à se créer des situations.