Tourisme au Maroc : le Canada en forte hausse

Le Maroc continue d’attirer un nombre croissant de visiteurs internationaux en 2026, porté notamment par la progression de marchés émergents comme le Canada. À fin avril, le Royaume a accueilli 5,98 millions de touristes internationaux, soit une hausse de 5% par rapport à la même période de l’année précédente.

Parmi les nationalités ayant enregistré les meilleures performances, les voyageurs canadiens confirment leur intérêt grandissant pour la destination Maroc. Les arrivées en provenance du Canada ont progressé de 8% sur les quatre premiers mois de l’année pour atteindre 76.000 visiteurs. Une évolution qui s’inscrit dans une dynamique plus large de diversification des marchés touristiques du Royaume.

Les États-Unis affichent également une croissance soutenue avec 170.000 visiteurs recensés à fin avril, en hausse de 17% sur un an. Ces résultats renforcent la stratégie marocaine visant à réduire sa dépendance aux marchés européens traditionnels et à séduire davantage de voyageurs nord-américains.

La France demeure toutefois le principal marché émetteur vers le Maroc. Plus de 1,73 million de touristes français ont visité le Royaume entre janvier et avril, représentant près de 29% des arrivées internationales. L’Espagne conserve sa deuxième place avec 1,27 million de visiteurs malgré un léger recul.

D’autres pays européens continuent également de soutenir la croissance du secteur. Le Royaume-Uni, l’Italie, la Belgique et l’Allemagne enregistrent des hausses notables, tandis que la Pologne se distingue avec une progression spectaculaire de 35% des arrivées.

Cette bonne dynamique se reflète également dans les recettes touristiques. Selon les données de l’Office des changes, les revenus générés par les voyages ont atteint 44,39 milliards de dirhams à fin avril 2026, en augmentation de 21,2% par rapport à la même période de l’année précédente.

Marrakech reste la principale porte d’entrée des visiteurs étrangers. L’aéroport Marrakech-Ménara a accueilli 1,76 million de touristes durant les quatre premiers mois de l’année, tandis que l’aéroport Mohammed V de Casablanca affiche la plus forte progression parmi les grands hubs du pays avec une hausse de 18%.

Le transport aérien continue de dominer largement les flux touristiques. Plus de 4,6 millions de voyageurs sont arrivés au Maroc par avion à fin avril, confirmant le rôle central de la connectivité aérienne dans le développement du secteur.

Avec près de six millions de visiteurs accueillis en seulement quatre mois, le Maroc confirme son attractivité internationale et voit de nouveaux marchés, notamment le Canada, contribuer davantage à la croissance de son industrie touristique.